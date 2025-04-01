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魚雷球棒太神？紅人克魯茲雙響砲狂掃7打點　教頭：能力更重要

▲▼紅人克魯茲使用「魚雷球棒」出賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人克魯茲使用「魚雷球棒」轟出雙響炮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅人新星克魯茲（Elly De La Cruz）在今（1）日對戰遊騎兵的比賽中火力全開，單場繳出4安猛打賞，外帶雙響砲與7分打點，寫下個人生涯代表作。值得一提的是，本場比賽是克魯茲初次使用「魚雷球棒」出賽。

這種球棒依據每位球員的擊球數據，量身打造設計，近期由於洋基全隊頻頻開轟而成為MLB焦點議題。克魯茲表示，他今日賽前打擊練習中臨時決定嘗試，最終帶上賽場使用，「我本來只是想知道感覺如何，結果真的很好。」

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總教練法蘭科納（Terry Francona）則表示，「我認為還是球員本身的能力更重要，不只是球棒。」

本場比賽紅人開局就氣勢如虹，前4名打者全部敲安，第2棒麥克連恩（Matt McLain）對洛克（Kumar Rocker）敲出左外野2分砲，克魯茲隨後敲出安打、盜上二壘並因捕手失誤推進到三壘。接著拉克斯（Gavin Lux）補上右外野二壘安打，紅人取得3比0領先。

第2局2出局後，克魯茲第一球就鎖定滑球轟出中外野3分砲，拉開比數至6比0。第6局他又在滿壘情況下擊出左外野二壘安打追加2分。

到了第7局，他只差一支三壘安打即可完成個人生涯第2次完全打擊，但他選擇繼續全力揮棒，轟出另一支中外野2分砲，超越完全打擊，徹底點燃現場氣氛。克魯茲笑說，「沒有想太多三壘安打的事，就是鎖定我要的球路出棒。」

總教練法蘭科納盛讚他的打擊平衡感與拉打能力，「當他能夠擊出那種飛越左外野手的平飛球，代表他完全控制平衡，投手必須精準投球才能對付他。」

克魯茲賽前臨時決定使用魚雷球棒，以下是他今天每次打擊的數據亮點：

一壘安打：初速103.2英里
全壘打（本季首轟）：初速107.2英里
飛球出局：初速99英里、飛行距離355英尺
二壘安打：初速102英里
全壘打（第二轟）：初速110.2英里

▲▼紅人克魯茲使用「魚雷球棒」出賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人克魯茲使用「魚雷球棒」單場4安，還超越完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

賽前他僅繳出打擊三圍.273/.333/.273，但本場比賽使用魚雷球棒敲出4安後，數據瞬間暴漲至.438/.471/.875，氣勢驚人。

現年23歲的克魯茲去年繳出25轟、67次盜壘及71支長打的全能成績，生涯首次入選明星賽，並在國聯MVP票選中名列第8。若照這場比賽的表現發展下去，2025年他將有望更上一層樓。

 
關鍵字： MLB魚雷球棒紅人克魯茲

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