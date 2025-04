魚雷球棒太神？紅人克魯茲雙響砲狂掃7打點　教頭：能力更重要

▲紅人克魯茲使用「魚雷球棒」轟出雙響炮。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅人新星克魯茲(Elly De La Cruz)在今(1)日對戰遊騎兵的比賽中火力全開,單場繳出4安猛打賞,外帶雙響砲與7分打點,寫下個人生涯代表作。值得一提的是,本場比賽是克魯茲初次使用「魚雷球棒」出賽。

這種球棒依據每位球員的擊球數據,量身打造設計,近期由於洋基全隊頻頻開轟而成為MLB焦點議題。克魯茲表示,他今日賽前打擊練習中臨時決定嘗試,最終帶上賽場使用,「我本來只是想知道感覺如何,結果真的很好。」

總教練法蘭科納(Terry Francona)則表示,「我認為還是球員本身的能力更重要,不只是球棒。」

本場比賽紅人開局就氣勢如虹,前4名打者全部敲安,第2棒麥克連恩(Matt McLain)對洛克(Kumar Rocker)敲出左外野2分砲,克魯茲隨後敲出安打、盜上二壘並因捕手失誤推進到三壘。接著拉克斯(Gavin Lux)補上右外野二壘安打,紅人取得3比0領先。

Elly De La Cruz teed off on this pitch for his first home run of 2025 pic.twitter.com/zIsrxEqP1w

第2局2出局後,克魯茲第一球就鎖定滑球轟出中外野3分砲,拉開比數至6比0。第6局他又在滿壘情況下擊出左外野二壘安打追加2分。

到了第7局,他只差一支三壘安打即可完成個人生涯第2次完全打擊,但他選擇繼續全力揮棒,轟出另一支中外野2分砲,超越完全打擊,徹底點燃現場氣氛。克魯茲笑說,「沒有想太多三壘安打的事,就是鎖定我要的球路出棒。」

436 FT and 110.2 MPH off the bat!



Elly De La Cruz CRUSHES this ball for his second home run of the night! pic.twitter.com/a6Cs06JKJK