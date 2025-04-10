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佩吉斯扛下9棒關鍵角色　道奇主帥讚：連結大谷、貝茲的關鍵

▲▼道奇佩吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇第9棒佩吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（10）日作客國民終止3連敗，最終以6比5險勝，除了大谷翔平繳出雙安的好表現，總教練羅伯斯（Dave Roberts）更點名讚賞9棒新秀佩吉斯（Andy Pages），認為他成功扮演連結大谷與貝茲（Mookie Betts）打線的重要角色。

「翔平前面的棒次絕對不好打。」羅伯茲直言，「佩吉斯正在努力學習，嘗試在自己喜歡的區域積極出棒，他正逐漸找到自己擅長的攻擊區塊，我希望他能持續出棒，發揮最大能力。」

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佩吉斯在7局轟出追平陽春砲，成為反攻契機，並締造個人連2場開轟佳績。他賽後表示，自己很認真看待這個打序安排，「棒次在大谷和貝茲的前面，要更懂得觀察投手的球，拉長打席時間，對我來說是一個新的挑戰，我仍在適應與學習。」

羅伯斯也在賽後回顧整體球隊表現，「我們需要這場勝利，就算開局猛攻4分之後被追平，球員們還是沒有放棄，包括佩吉斯的全壘打、翔平的盜壘與跑壘、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的關鍵安打，還有Kike赫南德茲（Enrique Hernández）第9局的精彩守備，雖然輸掉這系列賽，但能帶著這樣的結果收尾，也算不錯。」

關鍵字： MLB大谷翔平佩吉斯羅伯斯道奇

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