佩吉斯扛下9棒關鍵角色　道奇主帥讚：連結大谷、貝茲的關鍵

▲道奇第9棒佩吉斯。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(10)日作客國民終止3連敗,最終以6比5險勝,除了大谷翔平繳出雙安的好表現,總教練羅伯斯(Dave Roberts)更點名讚賞9棒新秀佩吉斯(Andy Pages),認為他成功扮演連結大谷與貝茲(Mookie Betts)打線的重要角色。

「翔平前面的棒次絕對不好打。」羅伯茲直言,「佩吉斯正在努力學習,嘗試在自己喜歡的區域積極出棒,他正逐漸找到自己擅長的攻擊區塊,我希望他能持續出棒,發揮最大能力。」

Andy Pages.... in a HIGH LEVERAGE SITUATION?



We might be back



pic.twitter.com/U8LJqq0vQX