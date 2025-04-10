勇士遭昔冠軍成員絕殺！跌到第7　柯瑞喊話「我們要證明自己」

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HARRISON BARNES DRAINS THE #TissotBuzzerBeater TO LIFT THE SPURS!#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/3PfLqYZvU8 — NBA (@NBA) April 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

面對已無緣季後賽的聖安東尼奧馬刺，勇士今（10）日在自家吞下令人意外的敗仗，在第3節打出強勢攻勢後卻在末節崩盤，遭到昔日冠軍成員巴恩斯（Harrison Barnes）的27呎壓哨三分絕殺，以111比114飲恨，排名掉到西區第7，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）喊話團隊必須在最後2戰證明自己。

馬刺在當家球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓問題提前報銷後，爭取晉級季後賽的希望也跟著破滅。儘管早就從季後賽爭奪戰中出局，黑衫軍在場上依舊不鬆懈，今日對上柯瑞領軍的勇士，從首節最多落後14分一路追趕，展現強烈求勝欲望。

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▲柯瑞攻下30分，帶領勇士第3節反超，但最終仍功虧一簣。（圖／達志影像／美聯社）

勇士開賽打得強勢，拉出11比0攻勢，首節結束領先9分。但第2節攻守節奏大亂，被馬刺打出19比3反超，單節團隊命中率跌到27.3%，三分命中率也只有26.7%。

勇士在第3節打出37對21的猛攻，淨勝了16分，柯瑞單節包辦14分，三分球6投4中，讓灣區大軍帶著88比76、12分領先進入決勝節，眼看勝券在握；未料末節卻狂失38分，包括最後1分鐘出現兩次關鍵失誤，被昔日舊將巴恩斯砍進壓哨絕殺三分，終場以111比114飲恨，戰績變成47勝33敗，跌到西區第7。

柯瑞本場繳出30分，正負值+14，是全隊先發中唯一正負值為正的人；巴特勒（Jimmy Butler）貢獻28分；格林（Draymond Green）距離大三元僅差1籃板、2助攻，他拿下13分、9籃板和8助攻，但末節兩次防守判斷失誤成為敗因之一。

▲勇士跌到西區第7，球隊在末節出現多次失誤導致落敗。（圖／達志影像／美聯社）

勇士現在只剩2場例行賽，對手分別是拓荒者和快艇，不希望落入附加賽的他們，接下來2戰勢必得全力求勝。一哥柯瑞賽後表示，「一支好的球隊會在接下來兩場比賽處理好該做的事，然後再看後續發展。我們必須證明我們是一支好的球隊。」

主帥柯爾（Steve Kerr）談到巴恩斯的絕殺三分，「他是我最喜歡的球員之一。賽季結束後我會為他感到高興，但絕對不是今晚。」

▲巴恩斯終場前命中壓哨三分，絕殺老東家勇士。（圖／達志影像／美聯社）