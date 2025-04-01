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佐佐木朗希非完成品！球評建議「下放小聯盟」：一切都走錯方向

▲▼ 佐在木朗希大聯盟震撼教育，教頭羅伯斯談課題 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 佐在木朗希大聯盟震撼教育。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的佐佐木朗希投手正面臨美國媒體越來越強烈的逆風。他在台灣時間3月30日主場對戰老虎隊的比賽中先發，但僅投1.2局被敲3安打、失2分後就退場。由於連續兩場比賽控球不穩，美國Podcast節目的前大聯盟紅人隊總管、現任球評的鮑登（Jim Bowden）甚至認為球隊應該讓他下放小聯盟調整，或轉任中繼投手。

佐佐木朗希前兩戰都表現不穩定，合計4.1局送出9次保送，控球不穩的問題十分明顯。特別是在第二場對老虎隊比賽退場後，他還曾在休息區泛紅了眼眶。

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曾擔任紅人與國民隊總經理的MLB評論員波登就在Podcast節目《Foul Territory》中指出：「他現在的表現，其實是我們所有人早就預期到的結果。」他表示，早在簽下佐佐木時，球隊與經紀人就曾說明，「他還未經雕琢，尚非完成品，不要對他有如達比修有、田中將大或山本由伸那樣的期待。」如今正印證了當初的預測。

儘管如此，波登對佐佐木的直球與指叉球仍高度評價：「只要能投進好球帶，絕對打不到。是我親眼所見中最出色的球路之一，實力毋庸置疑。」他進一步指出問題所在：「除了控球，他還需要知識、沉著與冷靜，還有心理韌性。必須具備這些特質才行。」他也點出了佐佐木在心理層面仍不成熟。

儘管是以小聯盟合約起步，佐佐木的加盟依舊成為話題焦點。對此，波登表示，「從球隊到媒體，所有關注他的人都被帶往錯誤方向。那一切到底是為了什麼？」他直言不諱，並指出若下次先發仍未改善狀況，球隊應考慮兩種應對方式。
第一種是將他降至3A小聯盟：「讓他到沒那麼多鎂光燈的地方去解決控球與精準度問題。」波登認為，這樣能減輕佐佐木的心理壓力，有助於調整。

第二種是轉任中繼投手：「反正球隊本來就要限制他的投球局數，等大谷或克蕭（Clayton Kershaw）、甚至是岡索林（Tony Gonsolin）回歸後，就可以讓他進牛棚。」他補充說：「只要讓他專注在用滿好球帶，投個兩局就好。以先搶好球數、積極進攻的方式投球，對他來說會更適合。」

儘管波登強調「他還不是完成品」，語氣略顯嚴厲，但也表示對佐佐木的潛力沒有懷疑。他挑戰夢想舞台的旅程才剛開始，而能否克服眼前困境、真正邁向飛躍，才是真正考驗佐佐木的時刻。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇隊美國大聯盟美媒質疑表現不穩

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