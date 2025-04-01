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NC恐龍主場球迷不幸身亡　韓媒辣評：千萬觀眾慶典結束了

▲NC恐龍新主場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲NC恐龍主場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職才高熱鬧開幕，悲劇卻發生在NC恐龍的主場，因結構物掉落造成一名20多歲女性球迷過世，她妹妹也因此受重傷。
《體育朝鮮》評論此事並報導，NC恐龍疏忽而發生的事故。然而，是否僅是NC的問題，需要仔細檢討。是否有哪個球隊能夠自信地說自己做到了完全的管理呢？韓職事後宣布將對所有球場進行徹底的安全檢查。

意外發生後，韓職宣布4月1日全面延賽，NC恐龍的主場則另外在4月2日至3日也停賽，在這3天為哀弔期，各隊比賽開始前將進行默哀，並悼念罹難者。比賽將以無歡呼聲進行，所有參賽隊伍都將佩戴絲帶，以紀念受害者。

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《體育朝鮮》以「『過分的1000萬』慶典結束了.. KBO與9支球隊能夠自信地說自己管理得很好嗎？」為題，報導檢討韓職球場，從基礎設施角度來看，包括場地、草皮、排水設施、更衣室、訓練場及觀眾席等，與美國和日本的水平相差甚遠，這種基礎設施的不匹配，隨著聯賽規模的擴大而逐漸顯現。

此外，大田韓華生命公園也在開賽前匆忙完成了左外野區的安全工程，這裡的外牆設計讓球打過左外野欄杆後，可能會飛進人行道或車道。開賽前一天（3月27日）加設網狀屏障和安全圍欄。

這篇報導最後總結，「10支球隊的主場都隱藏著安全風險。KBO未能提前進行管理監督並採取預防措施，無法完全脫責。若想讓KBO聯賽成為符合1000萬觀眾規模的聯賽，仍然有很長的路要走。」

中華職棒去年大巨蛋啟用，觀眾人數276萬也寫下歷年最多紀錄，目前各隊使用的球場，安全措施是否也檢查無虞，在韓職發生意外之後，值得探討。

關鍵字： 韓職NC恐龍安全管理球場悲劇

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