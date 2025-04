不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元生涯6季4度未打滿30場

▲鵜鶘「怪物狀元」威廉森持續受傷病問題困擾。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

已確定無緣季後賽的鵜鶘今(1)日宣布陣中雙星威廉森(Zion Williamson)、麥卡倫(CJ McCollum)將缺席本季剩餘賽事,展開復健計畫。值得一提的是,這是「怪物狀元」威廉森生涯6季第4度出賽未滿30場,他2019年進入NBA以來,缺席場次高達258場,健康問題嚴重困擾著他。

The New Orleans Pelicans announced today that CJ McCollum and Zion Williamson will miss the remainder of the 2024-25 season due to their respective injuries.



McCollum, who was diagnosed with a right foot bone contusion after sustaining the injury on March 23 at Detroit, will… pic.twitter.com/t6YhOF4NTX