不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元生涯6季4度未打滿30場

▲鵜鶘「怪物狀元」威廉森持續受傷病問題困擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

已確定無緣季後賽的鵜鶘今（1）日宣布陣中雙星威廉森（Zion Williamson）、麥卡倫（CJ McCollum）將缺席本季剩餘賽事，展開復健計畫。值得一提的是，這是「怪物狀元」威廉森生涯6季第4度出賽未滿30場，他2019年進入NBA以來，缺席場次高達258場，健康問題嚴重困擾著他。

The New Orleans Pelicans announced today that CJ McCollum and Zion Williamson will miss the remainder of the 2024-25 season due to their respective injuries.



McCollum, who was diagnosed with a right foot bone contusion after sustaining the injury on March 23 at Detroit, will… pic.twitter.com/t6YhOF4NTX [廣告]請繼續往下閱讀... March 31, 2025

身為2019年選秀狀元的威廉森，曾被譽為詹姆斯（LeBron James）後「最具未來性」的新星；根據《ESPN Research》統計，自1997-98賽季以來，威廉森是唯一一位在生涯前5季中，場均禁區得分達15分且投籃命中率達55%以上的球員。

但威廉森始終無法保持健康，現年24歲的他，今年3月20日對灰狼一役摔倒，導致下背部骨頭挫傷，自此缺席5場比賽，鵜鶘今日宣布他本季提前報銷，這是他生涯第4度單季出賽未滿30場，他進入NBA後打了214場比賽，缺席場次卻高達258場。

▲鵜鶘本季傷病問題嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

威廉森本季出賽30場，場均貢獻24.6分、7.2籃板、5.3助攻、1.2抄截，與他一起「提前關機」的資深砍將麥卡倫，則是在3月24日對活塞飆出40分的比賽中受傷，賽後被診斷出右腳骨頭挫傷。

鵜鶘陣中場均得分超過20分的3大主力：威廉森、麥卡倫與墨菲三世（Trey Murphy III，肩膀盂脣撕裂），最終都因傷無法打完整季。球隊目前戰績僅21勝54敗，是聯盟第4差，整季因傷病問題頻繁更動先發，總計使用了41套不同的先發陣容，其他主要輪替球員如莫瑞（Dejounte Murray）、瓊斯（Herbert Jones）也都提前報銷。