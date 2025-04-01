賈吉4轟開季！第13次奪單周MVP追平A-Rod 蘇亞雷斯同獲殊榮

Aaron Judge is unreal!



He has FOUR homers already this season pic.twitter.com/7El1LWblYa — MLB (@MLB) March 30, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）公布今年球季第一周的單周MVP， 美聯由紐約洋基隊的賈吉（Aaron Judge）獲選，國聯則由亞利桑那響尾蛇隊的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）拿下殊榮。

這是賈吉生涯第13次獲得單周MVP，追平羅德里奎茲（Alex Rodriguez），並列美聯史上第3多；而蘇亞雷斯則是出人意料地首度獲獎，成為響尾蛇自2023年9月的卡洛爾（Corbin Carroll）以來，再度有人入選。 兩人皆在開幕系列賽中敲出4支全壘打，強勢開季。

賈吉曾於2017年（2次）、2020年、2021年、2022年（3次）、2023年（2次）、2024年（3次）獲得該獎，累積13次並列史上第6多。

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賈吉開季至今3場比賽中打出打擊率.545（11打數6安打）、4轟、11分打點，OPS高達2.461，第二場比賽中更寫下個人第3次單場3轟、單場8分打點生涯新高。

該場比賽中，賈吉與高施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）一起完成開賽連3球炸裂的空前紀錄，創下大聯盟史上首次。

33歲的蘇亞雷斯則在前4戰中打出打擊率.286（14打數4安打）、4轟、7分打點，OPS為1.555。他在開幕戰敲出本季首轟，隔天單場雙響，接著又再補上一發，開季3戰即扛出4轟的。

▲賈吉13度獲獎追平A-Rod 蘇亞雷斯生涯首度當選 。（圖／MLB X）