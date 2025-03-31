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史上最貴大谷球員卡！「50轟50盜」親簽紀念卡成交價破3千萬

▲大谷翔平「50-50」棒球卡售價寫歷史。（圖／截自X:SportsCollector）

▲大谷翔平「50-50」棒球卡售價寫歷史。（圖／截自X:SportsCollector）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平去年在對邁阿密馬林魚的比賽中達成了50轟50盜的紀錄，這張紀念他的「50-50」棒球卡在拍賣中以106萬7000美元（約新台幣3540萬元）售出，創下了道奇隊球員棒球卡的最高紀錄。

根據美國ESPN於31日報導，這張大谷翔平的「50-50」紀念卡成為道奇隊球員卡中第一張超過100萬美元的卡片。報導指出，此次拍賣的卡片是大谷翔平在2024年9月對邁阿密馬林魚的比賽中，達成50轟和50盜的歷史性紀錄時所穿的褲子上印有大聯盟（MLB）標誌的產品。

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這張卡片是由製作MLB棒球卡的Topps公司於去年大谷翔平創下紀錄時，根據他使用過的褲子、擊球手套等物品特別製作的系列卡片。這張卡與拍賣的卡片屬於「Dynasty Black」等級，且只有3張。

此次拍賣的卡片最終以106萬7000美元成交。ESPN表示，這筆價格為目前為止大谷翔平卡片中最高的成交價。在此之前，最貴的大谷翔平卡片是2018年新秀賽季紀念卡，該卡為「Auto Reflector」等級，並且有他的簽名。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊棒球卡拍賣紀藏品

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