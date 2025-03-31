延賽又出現眼疾！喬科維奇生涯100冠夢碎　不敵19歲新星仍笑開懷

記者游郁香／綜合報導

邁阿密大師賽男單決賽今（31）日登場，賽前因當地下大雨，延遲了5個半小時才開打，場地也變得非常濕滑。挑戰職業生涯第100冠的塞爾維亞天王喬科維奇（Novak Djokovic）此役受眼疾困擾，連兩盤都打到搶七，最終仍以6比7（4比7）、6比7（4比7）不敵捷克19歲新星孟席克（Jakub Mensik）。

▲網壇天王喬科維奇不敵19歲新星孟席克，無緣生涯第100座冠軍。（圖／路透）

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孟席克賽前世界排名第54，今日的對手喬科維奇是他的偶像，這位19歲新星展現強大發球與沉穩心態，整場狂轟14記愛司，僅被破發1次，關鍵時刻以時速130英哩（約209公里）的發球直接得分收下比賽，收穫生涯首座ATP冠軍，也是個人首度在ATP 1000系列賽封王，他激動地倒地慶祝。

▲孟席克奪冠後躺在地上激動掩面。（圖／路透）

孟席克也打碎了喬科維奇生涯第100冠與第7座邁阿密冠軍的美夢，他賽後頒獎時向偶像致敬，「我小時候就是因為你才開始打網球，你是我的偶像。」

身為24座大滿貫得主的喬科維奇大方表示，「對他和他的家庭來說，這是個快樂的時刻，他有一場不可思議的賽事。我承認，今天你更強大。關鍵時刻的表現令人讚賞，對年輕球員來說這是重要特質。」喬帥也親切地摟著這位小老弟，笑容滿面給予祝福和鼓勵。

▲喬科維奇此役受到眼疾困擾。（圖／路透）

喬科維奇此役受到眼疾困擾，他的左眼眼皮下方泛紅，第1盤兩次換邊時曾使用眼藥水，他也多次在濕滑場地滑倒，連打了2盤搶七最終失利，可說是一場艱辛的比賽。

有趣的是，孟席克在去年上海大師賽曾與喬科維奇交手3盤惜敗，賽前他坦言當時「太緊張」。這次決賽他明顯進步，不僅率先破發取得3比0領先，在搶七中更一度打出5比0優勢，祭出高難度反拍截擊與強力扣殺，展現無畏氣勢。

孟席克出生於2005年，當喬科維奇2007年贏下第1座邁阿密冠軍時，他還未滿兩歲，如今成為首位在此地擊敗喬科維奇的新世代選手。

▲19歲新星孟席克在邁阿密封王。（圖／路透）