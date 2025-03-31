平野惠一曝大學時代就被台灣球迷震撼　盼台灣建立自己棒球文化

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

在中職開幕戰前夕，來自日本的中信兄弟總教練平野惠一接受了日本棒球作家阿佐智的專訪，分享了自己與台灣棒球的緊密連結，以及他如何帶領這支名門球隊重振台灣棒球的信心，並努力建立屬於台灣的獨特棒球文化。

平野惠一回憶說：「我知道台灣有職業棒球，但當時只是知道而已。」他提到自己首次真正感受台灣棒球的熱情是在2001年，當時他作為日本隊的一員參加了亞錦賽，並親身體會到台灣球迷的熱烈支持。「那時，背負著日本代表的榮譽，真的是一個完全不同的感覺。」

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平野的職業生涯曾經充滿了精彩的篇章，在日本的歐力士與阪神隊奮戰多年，在2015年退役後，曾在阪神隊擔任教練，直至2021年結束。平野的真正轉折來自於2022年，當他從台灣接到了中信兄弟的邀請，這讓他無法拒絕。來到台灣後，平野決定接下教鞭，並開始重建這支曾經在台灣職棒中占有一席之地的球隊。

對於目前台灣棒球的發展，平野認為最關鍵的是創造一種「台灣的棒球文化」，並讓台灣棒球獲得國際舞台上的認可。他指出，台灣的棒球文化與日本或美國有著明顯的不同，「台灣的棒球有它獨特的韻味和特色，這是我當初被邀請回來的原因之一。」

平野說。「我們不應該簡單地模仿日本或美國，而應該創造屬於台灣的棒球風格。這不僅是技術的問題，更是文化的問題。」平野相信，只有當台灣棒球能夠確立自己的身份並展現自信，才能夠真正吸引球迷的關注，並在國際賽事中獲得更多的認同。

在平野的領導下，中信兄弟經歷了數次挑戰，尤其是在2023年，當球隊在開季初期遇到挫折，隨後導致了林威助總教練的解任。然而，平野的韌性與決心使他繼續承擔起教練重任，並最終帶領球隊重新爬回巔峰。「台灣職棒曾經遭遇信任危機，這段歷史讓我們更加堅定了重建的決心。」平野說。「我們需要重新建立球迷的信任，讓台灣棒球再次充滿活力。」

「台灣棒球的潛力是無可限量的，我們必須學會如何發揮這些潛力，並建立起屬於台灣的棒球文化。」平野對於中信兄弟的未來充滿信心，他相信這支球隊將會繼續挑戰並超越過去的成就，並帶領台灣棒球走向新的高峰。「台灣的棒球是一片寶藏，我們有責任發掘它，並為未來的球員鋪平道路。」平野總結道。