運動雲

>

看起來很不妙！杜蘭特嚴重扭傷　專家：打完太陽最終戰？

記者游郁香／綜合報導

跌出附加賽區的太陽又傳噩耗！當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）今（31）日出戰火箭一役下半場切入時，不慎踩到對手的腳，導致左腳踝嚴重扭傷，他的左腳幾乎無法承受重量，被隊友攙扶退場，運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）直言，「這會是我們最後一次看到杜蘭特穿太陽球衣嗎？」

太陽仍在為了重返西區前10名而努力，此戰卻發生他們最不想看到的一幕，2屆FMVP杜蘭特在第3節還剩6分57秒，球隊57比92大幅落後時，一次切入過程中踩到火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）的腳，導致左腳嚴重扭傷，隨即痛苦倒地，緊抓著左腳踝，隨後在隊友攙扶下一瘸一拐地走回板凳席，再返回休息室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）直言，「重播畫面看起來非常不妙。」

▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特（左）下半場嚴重扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特左腳幾乎無法承受重量，運動醫學專家杰弗里斯分析，KD恐遭逢「內翻性腳踝扭傷」，後續恢復期將取決於傷勢嚴重程度。若為1級扭傷，預估恢復時間為1至2周；如果是2級扭傷，可能需4到6周，幾乎等同本季報銷。

杰弗里更直言，「這會是我們最後一次看到杜蘭特穿太陽球衣嗎？」畢竟太陽季中就曾嘗試交易送走杜蘭特，多個權威媒體都預估，雙方將在今夏分道揚鑣。

值得關注的是，杜蘭特本季已出賽62場，若因傷缺席最後數場比賽，不僅無緣爭取年度獎項（基本門檻為出賽65場），太陽可能也將失去前進季後賽的最後希望。

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽努力要回到西區前10名，杜蘭特卻倒下。（圖／達志影像／美聯社）

在退場前，杜蘭特以11投5中攻下11分、7籃板， 若他的傷勢嚴重，接下來要接連作客對上公鹿、塞爾提克與尼克等強敵的太陽，恐將「徹底崩盤」。

杜蘭特本季場均接近27分，進入生涯第16季依舊維持高檔表現，是太陽進攻端的最大倚靠，也是球隊在關鍵時刻最信賴的得分點。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

快訊／夢幻！政大「跨季50連勝」　UBA男籃冠軍5連霸

快訊／夢幻！政大「跨季50連勝」　UBA男籃冠軍5連霸

太陽布克數據下滑　甜瓜安東尼點原因：美國隊影響

太陽布克數據下滑　甜瓜安東尼點原因：美國隊影響

UBA最強得分王劉丞勳確定挑戰職籃　旅外、留台機率各半

UBA最強得分王劉丞勳確定挑戰職籃　旅外、留台機率各半

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門新聞

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐

2朗希難解決打者　主帥點關鍵缺陷

3張峻瑋接受日本電視台訪問

4張建偉要李雅英坐腿上　莊瑞雄歉網仍轟

5兄弟隊長王威晨提前傷退　王政順代打全壘打

最新新聞

1「50轟50盜」親簽紀念卡破3千萬

2不敵19歲新星！喬科維奇生涯100冠夢碎

3統一獅童趣樂園　馬戲表演搬進台南球場

4平野惠一扛中華隊教練？他說出使命

5杜蘭特嚴重扭傷　打完太陽最終戰？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366