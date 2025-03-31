看起來很不妙！杜蘭特嚴重扭傷　專家：打完太陽最終戰？

Kevin Durant rolls his ankle on this play — Hope he is OK. ????



pic.twitter.com/QEhBvf6oUF — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 31, 2025

記者游郁香／綜合報導

跌出附加賽區的太陽又傳噩耗！當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）今（31）日出戰火箭一役下半場切入時，不慎踩到對手的腳，導致左腳踝嚴重扭傷，他的左腳幾乎無法承受重量，被隊友攙扶退場，運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）直言，「這會是我們最後一次看到杜蘭特穿太陽球衣嗎？」

Kevin Durant has seemed to suffer an inversion ankle sprain. Timeline of healing is dependent on severity



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 4-6 weeks (out for season)



Could this be the LAST time we see KD in a Suns uniform? pic.twitter.com/QOtyZffj04 — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 31, 2025

太陽仍在為了重返西區前10名而努力，此戰卻發生他們最不想看到的一幕，2屆FMVP杜蘭特在第3節還剩6分57秒，球隊57比92大幅落後時，一次切入過程中踩到火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）的腳，導致左腳嚴重扭傷，隨即痛苦倒地，緊抓著左腳踝，隨後在隊友攙扶下一瘸一拐地走回板凳席，再返回休息室。

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《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）直言，「重播畫面看起來非常不妙。」

▲太陽頭牌杜蘭特（左）下半場嚴重扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特左腳幾乎無法承受重量，運動醫學專家杰弗里斯分析，KD恐遭逢「內翻性腳踝扭傷」，後續恢復期將取決於傷勢嚴重程度。若為1級扭傷，預估恢復時間為1至2周；如果是2級扭傷，可能需4到6周，幾乎等同本季報銷。

杰弗里更直言，「這會是我們最後一次看到杜蘭特穿太陽球衣嗎？」畢竟太陽季中就曾嘗試交易送走杜蘭特，多個權威媒體都預估，雙方將在今夏分道揚鑣。

值得關注的是，杜蘭特本季已出賽62場，若因傷缺席最後數場比賽，不僅無緣爭取年度獎項（基本門檻為出賽65場），太陽可能也將失去前進季後賽的最後希望。

▲太陽努力要回到西區前10名，杜蘭特卻倒下。（圖／達志影像／美聯社）

在退場前，杜蘭特以11投5中攻下11分、7籃板， 若他的傷勢嚴重，接下來要接連作客對上公鹿、塞爾提克與尼克等強敵的太陽，恐將「徹底崩盤」。

杜蘭特本季場均接近27分，進入生涯第16季依舊維持高檔表現，是太陽進攻端的最大倚靠，也是球隊在關鍵時刻最信賴的得分點。