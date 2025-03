看起來很不妙！杜蘭特嚴重扭傷　專家：打完太陽最終戰？

Kevin Durant rolls his ankle on this play — Hope he is OK. ???? pic.twitter.com/QEhBvf6oUF

記者游郁香/綜合報導

跌出附加賽區的太陽又傳噩耗!當家頭牌杜蘭特(Kevin Durant)今(31)日出戰火箭一役下半場切入時,不慎踩到對手的腳,導致左腳踝嚴重扭傷,他的左腳幾乎無法承受重量,被隊友攙扶退場,運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)直言,「這會是我們最後一次看到杜蘭特穿太陽球衣嗎?」

Kevin Durant has seemed to suffer an inversion ankle sprain. Timeline of healing is dependent on severity



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 4-6 weeks (out for season)



Could this be the LAST time we see KD in a Suns uniform? pic.twitter.com/QOtyZffj04