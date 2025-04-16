公鹿大隱憂！里拉德確定缺席季後賽首戰　血栓恢復狀況曝

▲公鹿明星後衛里拉德將缺席與溜馬的季後賽首戰。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）將缺席與溜馬的季後賽首戰，原因是他仍在恢復右小腿血栓相關症狀。不過球隊表示，里拉德目前康復進展良好，籃球活動強度也已逐漸提升。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）聲明表示，「里拉德最新的檢查結果顯示傷勢已大幅改善，這讓他能夠安全地加強籃球訓練，我們的首要任務是確保他的健康，並將持續遵循嚴格的復健流程，我們對目前的進展感到滿意。」

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自3月被診斷出血栓以來，里拉德便缺席至今。儘管總教練瑞佛斯（Doc Rivers）曾樂觀看待他的回歸，但最終季後賽首戰確定仍無法上場。不過，根據目前狀況，若公鹿晉級第2輪，里拉德回歸的可能性仍未被完全排除。

沒有里拉德的情況下，密爾瓦基大軍仍打出10勝4敗佳績，並以一波8連勝結束例行賽。然而進入季後賽，面對近況同樣火熱的溜馬，情勢將變得嚴峻。

溜馬本季後段崛起，進攻火力位居全聯盟第9，最終拿下東區第4種子。一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）元旦後恢復明星等級表現，場均貢獻19.5分、9.7助攻、3.4籃板，投籃命中率51%、三分命中率43.1%。此外，西亞卡姆（Pascal Siakam）與內姆哈德（Andrew Nembhard）帶頭撐起防守，自新年以來，溜馬的防守效率高居聯盟第9。

考慮到去年季後賽公鹿首輪便被溜馬淘汰，當時「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）同樣因傷缺陣，球迷不禁替密爾瓦基大軍捏把冷汗，期許里拉德盡早回歸，分擔進攻重任。