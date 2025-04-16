直落二擊退美國發球悍將　希臘男神巴塞隆納首戰告捷

▲西西帕斯。（圖／翻攝自X／NeosKosmos）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴塞隆納公開賽32強，賽史四度闖進決賽的「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）輕鬆以6比2、6比2擊敗美國發球好手奧普卡（Reilly Opelka）；西西帕斯在比賽中採用較深的接發球站位，最終利用奧普卡35次非受迫性失誤掌握優勢，晉級16強。

4 time finalist ???????? Stefanos Tsitsipas through to R2 in Barcelona def ???????? Reilly Opelka 6-2, 6-2. #TheFirstServe pic.twitter.com/djUV6O73qV [廣告]請繼續往下閱讀... April 15, 2025

「我很高興自己在關鍵時刻保持戰鬥精神，尤其是在他發球時的艱難時刻找到突破口，」西西帕斯賽後說道，「我知道對付他的發球會是最棘手的部分。」

「我退到幾公尺後的位置來接發球，並有效利用那個空間，我覺得我成功接回比預期更多的球，當需要保持冷靜時我做到了，這是一場漂亮的勝利，」西西帕斯最後表示。

西西帕斯生涯在巴塞隆納的戰績為21勝6敗，現役球員中僅次於錦織圭（24 勝 7 敗），目前世界排名第16的他將在第二輪對上美國名將柯達（ Sebastian Korda）。