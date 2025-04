直落二擊退美國發球悍將　希臘男神巴塞隆納首戰告捷

▲西西帕斯。(圖/翻攝自X/NeosKosmos)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴塞隆納公開賽32強,賽史四度闖進決賽的「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)輕鬆以6比2、6比2擊敗美國發球好手奧普卡(Reilly Opelka);西西帕斯在比賽中採用較深的接發球站位,最終利用奧普卡35次非受迫性失誤掌握優勢,晉級16強。

