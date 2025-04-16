台美混血卡洛爾434英呎滿貫砲！本季第6轟　響尾蛇10比4大勝

▲卡洛爾。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇台灣時間16日客場挑戰邁阿密馬林魚，台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）狀態持續火熱，單場繳出雙安，其中6局上半更是轟出一發434英呎超遠滿貫砲，響尾蛇最終10比4擊垮馬林魚，笑納近期3連勝。

首打席纏鬥十球敲出內野飛球出局後，卡洛爾在2局上半擊出1分打點的二壘安打，幫助響尾蛇先馳得點，隨後下一棒佩多莫（Geraldo Perdomo）夯出一支右外野方向三分砲擴大優勢，即便馬林魚在下個半局追回1分，響尾蛇還是靠著奈勒（Josh Naylor）3局上半的陽春砲，5局打完取得5比1遙遙領先。

6局上半響尾蛇打線迎來大局，連三支安打追加1分後，卡洛爾鎖定馬林魚後援索里亞諾(George Soriano）一顆95英里偏高直球，一棒扛出中右外野形成434英呎超遠滿貫砲！這一支全壘打擊球初速來到107.8英哩，卡洛爾本季第6轟出爐，響尾蛇最終10比4擊垮馬林魚，笑納近期3連勝。

Corbin Carroll slugs a grand slam

Geraldo Perdomo hits a 3-run homer

Josh Naylor goes deep



The @Dbacks take the first game of the series in Miami. pic.twitter.com/qVMQo7ROBg — MLB (@MLB) April 16, 2025

本戰響尾蛇在前3局就攻下五分，正是主帥洛夫洛（Torey Lovullo）在賽前所期待的火熱開局，「我想要的是一場毫無懸念的9比0勝利，就像我們在4月9日對上巴爾的摩時那樣。」

洛夫洛在賽前提到，「我不太喜歡比賽一開始的心驚膽跳，然後要努力克服挑戰才迎來勝利的那種戲劇性。當然，贏球永遠是件棒事，不論用什麼方式，但我認為只要我們按照訓練做好準備、一步一腳印地打出節奏，那才是讓我最滿足的事情。」