台美混血卡洛爾434英呎滿貫砲！本季第6轟　響尾蛇10比4大勝

實習記者胡冠辰/綜合報導

亞利桑那響尾蛇台灣時間16日客場挑戰邁阿密馬林魚,台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)狀態持續火熱,單場繳出雙安,其中6局上半更是轟出一發434英呎超遠滿貫砲,響尾蛇最終10比4擊垮馬林魚,笑納近期3連勝。

首打席纏鬥十球敲出內野飛球出局後,卡洛爾在2局上半擊出1分打點的二壘安打,幫助響尾蛇先馳得點,隨後下一棒佩多莫(Geraldo Perdomo)夯出一支右外野方向三分砲擴大優勢,即便馬林魚在下個半局追回1分,響尾蛇還是靠著奈勒(Josh Naylor)3局上半的陽春砲,5局打完取得5比1遙遙領先。

6局上半響尾蛇打線迎來大局,連三支安打追加1分後,卡洛爾鎖定馬林魚後援索里亞諾(George Soriano)一顆95英里偏高直球,一棒扛出中右外野形成434英呎超遠滿貫砲!這一支全壘打擊球初速來到107.8英哩,卡洛爾本季第6轟出爐,響尾蛇最終10比4擊垮馬林魚,笑納近期3連勝。

