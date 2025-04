2028奧運棒球賽確定落腳道奇主場！MLB球星參戰？

▲道奇球場。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

棒球、壘球項目確定重返2028年洛杉磯夏季奧運。主辦單位宣布,道奇體育場(Dodger Stadium)將成為棒球項目的官方比賽場地。

道奇體育場歷史悠久,早在1984年洛杉磯奧運期間便曾舉辦過示範賽事。如今,它將正式成為奧運獎牌賽的場地,為2028年的比賽增添濃厚的歷史與情感色彩。

不過,由於奧運舉辦時間落在每年7月中旬至7月底,正值美國職棒大聯盟(MLB)例行賽季中,外界關注奧運是否會對MLB賽程產生衝擊。根據2020年東京奧運的經驗,棒球賽事為期11天,這意味著道奇隊可能會在該段時間無法使用主場,需展開一段客場連戰。

至於MLB現役球員是否能參加奧運,目前仍未定案。大聯盟主席曼弗瑞德(Rob Manfred)在去年夏天透露,此事已列入討論議題,但由於奧運在賽季中段舉行,相較於季前舉行的世界棒球經典賽,安排球員參賽在後勤與時程上具更大挑戰。至今,MLB尚未曾為奧運停賽。

然而,由於奧運將在美國本土舉行,有機會激起更多球員參賽的意願。正如眾多球星已表態參加2026年世界棒球經典賽,奧運也可能成為球員們展現國家榮譽感的新舞台。

2028年洛杉磯奧運將於7月14日至30日舉行,除大多數賽事將在洛杉磯地區舉辦外,壘球與輕艇等項目則預計在奧克拉荷馬市進行。

