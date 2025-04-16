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2028奧運棒球賽確定落腳道奇主場！MLB球星參戰？

道奇球場。(圖／達志影像／美聯社)

▲道奇球場。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

棒球、壘球項目確定重返2028年洛杉磯夏季奧運。主辦單位宣布，道奇體育場（Dodger Stadium）將成為棒球項目的官方比賽場地。

道奇體育場歷史悠久，早在1984年洛杉磯奧運期間便曾舉辦過示範賽事。如今，它將正式成為奧運獎牌賽的場地，為2028年的比賽增添濃厚的歷史與情感色彩。

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不過，由於奧運舉辦時間落在每年7月中旬至7月底，正值美國職棒大聯盟（MLB）例行賽季中，外界關注奧運是否會對MLB賽程產生衝擊。根據2020年東京奧運的經驗，棒球賽事為期11天，這意味著道奇隊可能會在該段時間無法使用主場，需展開一段客場連戰。

至於MLB現役球員是否能參加奧運，目前仍未定案。大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）在去年夏天透露，此事已列入討論議題，但由於奧運在賽季中段舉行，相較於季前舉行的世界棒球經典賽，安排球員參賽在後勤與時程上具更大挑戰。至今，MLB尚未曾為奧運停賽。

然而，由於奧運將在美國本土舉行，有機會激起更多球員參賽的意願。正如眾多球星已表態參加2026年世界棒球經典賽，奧運也可能成為球員們展現國家榮譽感的新舞台。

2028年洛杉磯奧運將於7月14日至30日舉行，除大多數賽事將在洛杉磯地區舉辦外，壘球與輕艇等項目則預計在奧克拉荷馬市進行。

關鍵字： 奧運棒球道奇體育場洛杉磯2028

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