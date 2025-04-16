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好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

▲ 大谷翔平「背號42」出戰羅賓森日 。（圖／達志影像／美聯社）
▲大谷翔平「背號42」出戰羅賓森日 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平於美國時間4月15日（台灣時間16日）主場迎戰洛磯，擔任「一棒、指定打擊（DH）」出賽。此役也是全大聯盟紀念歷史傳奇的「羅賓森日（Jackie Robinson Day）」，全體球員穿上象徵意義重大的背號「42」球衣登場，場面格外莊重。

比賽開始前，道奇球場中外野的羅賓森銅像前舉辦了紀念儀式，向這位打破MLB種族隔離制度的傳奇選手致敬。自2009年起，大聯盟規定4月15日這天，所有球隊的選手、教練與裁判皆須穿上背號42號球衣，紀念這位歷史性人物。

大谷過去在「羅賓森日」戰績亮眼。2022年，他在這一天擊出「首局首打席首球全壘打」，並單場雙響，2023年也貢獻2安打、1打點，連續出賽上壘場次達到36場，追平當年松井秀喜的紀錄。去年同樣在這天敲出安打與盜壘、貢獻2得分，展現穩定火力。

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對於今日先發投手、洛磯右投費特納（Ryan Feltner），大谷生涯對其曾出賽2場，合計6打數1安打，有3分打點紀錄。前一場比賽，大谷在第2打席轟出久違的第5轟，打出112英里（約180公里）初速、408英尺（約124公尺）飛距離的超大號全壘打。

道奇隊近期戰績起伏不定，已連續3個系列賽吞下敗仗，前一戰總算以本季首次雙位數安打終結低潮，搶下系列賽首勝。本場將尋求連勝，力拚4個系列賽以來的首次勝出。

關鍵字： 大谷翔平羅賓森日道奇隊洛磯MLB

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