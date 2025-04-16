李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

Hao-Yu Lee hits first triple-a home run as Toledo grabs the 6-3 lead. 431 feet off the bat 108 MPH. ???? pic.twitter.com/4kDgdPCHlE — Tigers ML Report (@tigersMLreport) April 15, 2025

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美好手李灝宇於美國時間4月15日（台灣時間16日）在老虎3A對上海盜3A的比賽中，擔任先發三壘手並打第三棒，4安猛打賞，包括在6局扛出一發三分全壘打。老虎3A終場11：5勝出。

李灝宇首局首打席即擊出右外野平飛安打，展現良好打擊手感。第三局第二打席則是擊出右外野高飛球遭接殺。第五局第三打席，最終擊出左外野平飛安打。

第六局第四打席，李灝宇面對對方投手Randy Labaut的變速球，將球轟向中外野，擊出本季首發全壘打，為三分打點的全壘打，擊球初速達108.8英里（約175公里），飛行距離達431英尺（約131公尺），幫助老虎3A一度超前比分。 李灝宇連續4場比賽敲安，展現穩定的打擊火力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽進行至第六局下半，對手攻下三分追平比分，雙方目前戰成6：6平手。

9局上，李灝宇作為首名打者，擊出本場第4安，率隊開啟攻勢，Bligh Madris一棒長打清回3分，奠定勝基，對方投手又發生暴投丟分，老虎單局灌進5分領先至終場。

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）