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火箭「惡棍」槓上杜蘭特還衝向裁判　遭驅逐累計16T將被禁賽

記者游郁香／綜合報導

火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）再度失控暴走！他今（31）日隨隊到鳳凰城踢館，次節還剩4分48秒，他在太陽頭牌杜蘭特（Kevin Durant）上籃時犯規，兩人糾纏在一起，長人理查茲（Nick Richards）趕來保護KD，雙方爆發衝突，隨後裁判將布魯克斯趕出場，他對此相當不滿，一度試圖衝向裁判。

▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭「惡棍」布魯克斯又失控遭驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

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事件起因是布魯克斯不想讓杜蘭特在哨聲響後繼續持球，拉著對方不肯鬆手，KD試圖掙脫，接著太陽長人理查茲介入，卻被布魯克斯推了一把，兩人發生口角。布魯克斯因此連吞2次技術犯規被驅逐出場，他得知判決後情緒徹底失控，試圖衝向裁判，好在被火箭助教攔下，才沒釀成更大的禍端。

▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

布魯克斯僅打了11分鐘就被趕出場，留下8分、1籃板、1助攻的數據，他本季已累計16次技術犯規，將面臨被自動禁賽1場的處分。這場衝突中，杜蘭特與理查茲也各吞下1次技術犯規。

火箭上半場展現壓倒性優勢，拉開78比49多達29分領先，比賽早早就失去懸念。休士頓賽前以48勝26敗高居西區第2，與第3的金塊有1.5場勝差，這一戰若順利拿下，將進一步拉開差距。

關鍵字： NBA火箭太陽杜蘭特布魯克斯

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