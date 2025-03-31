鈴木誠也擺脫開季11K低潮敲首轟　但小熊慘遭響尾蛇大逆轉

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊的鈴木誠也31日（台灣時間）對陣亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，擊出今季首支2分全壘打，擺脫開季低潮窘境。

此戰賽前，鈴木誠也前21打數僅敲出2支安打，甚至前一場吞3K，累計11K。鈴木誠也擔任指定打擊（DH）出場，面對左投羅德里格斯，於第3打席中在1-0的局面下，擊出了飛距離達128公尺的全壘打，將比數擴大為3比0。此球是鈴木誠也本季的首發全壘打。

在第1打席，他先擊出中前安打；第2打席則被三振；第4打席，當時無人出局一、二壘有跑者，他擊出遊擊滾地球，但經過挑戰後，判定為安全上壘，隨後搭配隊友塔克的1號3分全壘打得分；第5打席則選到四壞球。

鈴木誠也的表現為4打數2安打、2打點，這也是他本季首次達成雙安以上及打點，打擊率提升至16%。然而，小熊隊在比賽的第8局被對方攻下8分，最終以10-6逆轉失敗，這也是本季的第4敗。

小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）表示：「鈴木誠也進入賽季後狀況逐漸提升，今天他揮棒很積極，打出了不錯的打席，若能繼續保持，他會表現得更好。」