「怪力男」李灝宇好調！連兩場夯長打帶打點　3A首盜出爐

▲ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣「怪力男」李灝宇剛升上3A表現優異，31日（台灣時間）又敲出三壘安打，連兩天長打建功。

老虎3A繼續迎戰守護者3A，李灝宇擔任先發二壘手、排第二棒，第一打席1局下靠野手選擇上壘，再利用對方暴投攻佔二壘，隨後馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）敲安打跑回本壘得分，第一局老虎攻下3分下馬威。

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Toledo Mud Hens INF Hao-Yu Lee crushes a 2-run double to center field. pic.twitter.com/qbhLGVGsMY — The Taipei Sun (@taipeisun) March 30, 2025

李灝宇3局下第二打席擊出三壘滾地球，5局下再一、二壘有跑者時，他敲出擊球初速104.5英里（約168公里）的強勁平飛二壘安打，進帳2分打點，幫助球隊將比數拉開至5比1，還演出3A盜壘，直奔三壘，隊友延續攻勢再下一城。6局下第四打席遭到三振。

李灝宇4打數1支安打，貢獻2打點，跑回2分，3A首盜出爐。他前一戰敲三壘安打，此戰敲二壘安打，目前3A累計雙安都是長打。