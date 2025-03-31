復出才9場！勇士庫明加重摔退場　美媒：讓人想起柯瑞受傷情況

Jonathan Kuminga went to the locker room after taking a hard fall in today's game pic.twitter.com/2wiVMSuqLY — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 30, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（31）日到馬刺主場踢館，陣中「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）僅打了7分鐘，就因在籃下重摔退場，這畫面讓灣區媒體《NBC體育》想起天王柯瑞（Stephen Curry）對暴龍一役受傷的情況，不過勇士官方是以「右腳踝痠痛」為由，讓庫明加退出比賽。

▲勇士前場大物庫明加復出僅9戰再次傷退。（圖／達志影像／美聯社）

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這場比賽是庫明加傷癒歸隊後的第9戰，他因為右腳踝扭傷缺席多達31場，本季至今，他場均能貢獻16.2分、4.7籃板、2.3助攻，自3月14日對國王復出以來的8戰，他繳出場均14.3分、3.6籃板、2.8助攻的不俗表現。

庫明加此役僅打了7分鐘就被迫退場，他次節切到籃下意外重摔，從畫面上來看，他摔傷的樣子與先前遭逢骨盆挫傷的灣區一哥柯瑞非常相似，他倒地後疑似說著「我沒事」，但走路一瘸一拐，由勇士醫療總監陪同離場。

▲勇士天王柯瑞之前摔傷骨盆。（圖／達志影像／美聯社）

隨後勇士官方以「右腳踝痠痛」為由，宣布庫明加本場不會回歸，他留下4分、1籃板的數據。儘管這位前場大物的傷勢引起擔憂，不過灣區大軍在全隊命中率直逼6成，兩名後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）都飆破20分、合砍了47分帶領下，以148比106狂勝馬刺42分。

根據統計，當巴特勒（Jimmy Butler）與柯瑞（Stephen Curry）同時登場時，勇士戰績來到驚人的17勝2敗，他們目前以43勝31敗重回西區第6，領先第7的灰狼0.5場勝差。