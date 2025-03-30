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鈴木誠也單場3K！球評諷刺「帽子戲法」　開季至今打擊率0.095

▲▼小熊日籍外野手鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍外野手鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

小熊日籍外野手鈴木誠也在今（30）日與響尾蛇之戰中出賽，擔任先發「第3棒、指定打擊」，4打數無安打、吞下3次三振。開季至今21打數僅擊出2安打，打擊率跌至0.095，三振數目前累積11次，整體三振率超過5成，表現持續低迷。

面對這位年薪高達8500萬美元（約27億5千萬台幣）的強打者，美國轉播單位《Marquee Sports Network》的球評狄賽耶斯（Jim Deshaies）在轉播中直言不諱，「誠也今天是帽子戲法（3次三振）！」主持搭檔希安比（Jon Sciambi）也回應，「沒錯，他現在開季21打數僅2安打，已經吞下11次三振。」

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▲▼小熊日籍外野手鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

根據數據，鈴木誠也去年一整季單場3次三振的比賽僅有5場，平均每26場才會發生1次。而目前短短22個打席就吞下11K，等於每2打席就三振1次，明顯超出過往水準。即便回顧他生涯最差的單季，三振頻率也只是每3.66打席1次。

狄賽耶斯進一步分析問題，「他（鈴木誠也）根本沒揮棒，今晚完全沒有對速球做出反應，首打席還眼睜睜看著甜甜圈般好吃的變化球進好球帶。」

▲▼小熊日籍外野手鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

實際回顧本場內容，第1打席，鈴木在滿球數情況下看著正中偏高的滑球被三振；第2打席同樣見招不動，對紅中滑球不出棒，最終被壞球引誘揮空三振；第4打席則對外角150公里直球毫無動作，再度看到三振。

儘管小熊最終以4比3擊敗響尾蛇，靠著日籍先發今永昇太7局僅失1分的壓制力演出拿下勝利，但鈴木誠也的進攻斷電，是球隊必須正視的隱憂。

關鍵字： MLB鈴木誠也小熊三振

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