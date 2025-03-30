日籍強碰！對大谷保送又遭盜壘　前田健太遺憾：想要堂堂正正對決

▲前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

老虎日籍投手前田健太今（30）日來到道奇球場，於第7局登板中繼，這也是他本季首次登板。他共投2局，被敲2安打、失掉2分，其中與前隊友大谷翔平的對決以四壞保送收場，讓他賽後顯得相當遺憾，「我覺得這場對決有點可惜，真的很想堂堂正正和他較量。」

第7局1出局時，前田迎來與大谷的直接對決，不過他無法有效控制球路，四球全數偏離好球帶，未能構成實質攻擊。他回顧道，「完全是太用力了，導致全部都變成壞球，本來是希望能好好地跟他對決，但就是太緊張、太用力，球偏得厲害。」

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▲大谷翔平、前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

緊接著，他又在面對T.赫南德茲（Teoscar Hernández）打席時，被大谷成功盜壘，獻出大谷本季首盜。儘管外界關注復出的前田是否會特別提防速度驚人的大谷，他則表示，「說實話並沒有太在意，因為後面還有很多強打者，1人出局的情況下我更想專注在打者身上，被盜了也沒辦法，投手只能做基本的牽制，其餘就交給捕手了，我們隊上有一些肩膀很強的捕手可以依賴。」

▲大谷翔平、前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

雖然第7局他被艾德曼（Tommy Edman）擊出首球全壘打，失掉2分，但第8局他立刻回穩，順利投出3上3下，他強調，「身為中繼投手，從首球開始就必須拿出能輸贏的球來決戰，第二局我特別意識到這點，每一球都當作決戰來投，這是在牛棚上場時最重要的一點。」