同年生傳奇！梅西見證喬科維奇挺進決賽　兩人開心交換球衣

記者游郁香/綜合報導

塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)今(29)日出戰邁阿密大師賽4強戰,場邊來了一位「傳奇」嘉賓,目前是MLS邁阿密國際隊長的阿根廷球王梅西(Lionel Messi),最終喬帥耗費70分鐘,以6比2、6比3擊敗保加利亞名將狄米特羅夫(Grigor Dimitrov),強勢挺進決賽,持續往職業生涯第100冠邁進。

▲體壇兩位傳奇喬科維奇與梅西相見歡。(圖/翻攝自IG/djokernole,下同)

喬科維奇今年狀態起伏,年初在澳網8強戰因傷退賽,尋求澳網第11冠再次失利,本月稍早則在印地安泉首戰就不敵荷蘭好手贊舒爾普(Botic van de Zandschulp)。所幸他在邁阿密大師賽找回狀態,位列本屆第4種子,這是他自2019年以來首度重返邁阿密參賽,目標個人賽史第7冠,也是生涯第100冠。

Novak Djokovic on Lionel Messi watching his match with Dimitrov in Miami



"I'm really grateful he was here with his son & family. I admired him for most of his career. We're actually the same age. Born in 87. Nice to still have him around."



pic.twitter.com/kBC4Fo5OEM