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同年生傳奇！梅西見證喬科維奇挺進決賽　兩人開心交換球衣

記者游郁香／綜合報導

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今（29）日出戰邁阿密大師賽4強戰，場邊來了一位「傳奇」嘉賓，目前是MLS邁阿密國際隊長的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），最終喬帥耗費70分鐘，以6比2、6比3擊敗保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），強勢挺進決賽，持續往職業生涯第100冠邁進。

▲▼體壇兩位傳奇喬科維奇與梅西相見歡。（圖／翻攝自IG／djokernole）

▲體壇兩位傳奇喬科維奇與梅西相見歡。（圖／翻攝自IG／djokernole，下同）

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喬科維奇今年狀態起伏，年初在澳網8強戰因傷退賽，尋求澳網第11冠再次失利，本月稍早則在印地安泉首戰就不敵荷蘭好手贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）。所幸他在邁阿密大師賽找回狀態，位列本屆第4種子，這是他自2019年以來首度重返邁阿密參賽，目標個人賽史第7冠，也是生涯第100冠。

這一戰場邊來了一位巨星級嘉賓，阿根廷球王梅西帶著他的愛妻與孩子前來觀戰，目前是美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊長的梅西，坐在場邊欣賞這場ATP千分大師賽的頂尖對決，沉浸在喬科維奇的網球藝術之中。

喬科維奇雖然一開局就被破發，但他很快穩住陣腳，32分鐘內拿下首盤。他一發成功率高達87%，整場比賽僅出現5次非受迫性失誤，只花70分鐘就以直落2勝出，將自己與狄米特羅夫的對戰紀錄推進到13勝1敗。喬帥接下來將與佛里茲（Taylor Fritz）、門西克（Jakub Mensik）之間的勝方爭冠。

▲▼體壇兩位傳奇喬科維奇與梅西相見歡。（圖／翻攝自IG／djokernole）

談到梅西到場觀賽，喬科維奇開心表示，「能有他和家人到場真是太棒了，這是一種巨大的榮耀。他不只是偉大的足球員，更是過去20年對體育界有著深遠影響的運動員。」喬帥還補充道，「我們其實是同年出生，都是1987年，所以看到他出現在這裡，真的很棒。」

喬科維奇透露，梅西賽前曾帶著妻子與孩子到休息室探班，雙方還交換了禮物，他賽後開心分享兩人互換球衣的合照。喬帥說這是梅西第一次到場看他比賽，「這讓我既開心又興奮，甚至有點緊張。他還帶著一家人，這讓我非常感動。」

無論是梅西或喬科維奇，他們都以行動證明「年齡只是數字」。梅西在35歲贏得世界盃，並在36歲獲得個人生涯第8座金球獎，創下歷史新紀錄。37歲的喬科維奇則成為史上最年長打進ATP千分賽決賽的選手，並達成自2006年至2025年連續20個賽季闖入巡迴賽決賽的壯舉。

關鍵字： 網球ATP邁阿密大師賽喬科維奇梅西

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