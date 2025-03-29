NBA灰熊無預警開除「隊史最多勝」教頭　季後賽前冒險原因曝

Breaking: The Grizzlies have parted ways with head coach Taylor Jenkins, the team announced. pic.twitter.com/iPOs4lvNTa — ESPN (@espn) March 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

以44勝29敗名列西區第5的灰熊今（29）日無預警宣布，開除最近才成為「隊史最多勝」教頭的詹金斯（Taylor Jenkins），據《ESPN》報導，這位40歲主帥被召進球隊辦公室，當場被告知遭到解僱。曼菲斯冒險在例行賽僅剩9場，季後賽就要到來之際做出這個重大決定，與球團認為詹金斯失去休息室的掌控有關。

現年40歲的詹金斯自2019-20賽季起執教灰熊，與當今一哥莫蘭特（Ja Morant）同年加入，他3度帶隊打進季後賽，贏得一輪系列賽。詹金斯在2022年6月與曼菲斯簽下多年延長合約，成為當時聯盟任期第5久的現任主帥。

儘管灰熊本季擺脫了2023-24賽季，當家頭牌莫蘭特因傷與禁賽缺陣73場，僅繳出27勝55敗的低迷戰績，不過在今年全明星賽後，他們只取得8勝11敗，防守效率也從上半季的第7下滑至第20，進攻效率則跌到聯盟第16，近5戰輸掉4場，近況並不理想。

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▲灰熊無預警開除主帥詹金斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹金斯近日才剛超越霍林斯（Lionel Hollins），成為隊史最多勝教頭，總戰績為250勝214敗（勝率53.9%），也是隊史執教場次最多的主帥。灰熊明日將與同為44勝29敗的湖人交手，他們最後9場例行賽，僅黃蜂已無緣季後賽，其他8隊實力強勁，勝負將攸關他們最終的季後賽席次。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，詹金斯在當地時間周五上午被召進球隊辦公室，當場被告知遭到解僱。消息來源指出，球團認為詹金斯已經失去休息室的掌控，現在做出變動，或許還能減少賽季尾聲的傷害。

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

球隊總經理克雷曼（Zach Kleiman）在聲明中表示，「我真心感謝泰勒過去6年對這支球隊和這座城市的貢獻。這是個艱難的決定，畢竟他領導期間球員有明顯進步、球隊也取得成功。我祝福他未來一切順利。」

灰熊首席助教伊薩洛（Tuomas Iisalo）將暫代主帥職位。這位芬蘭籍教頭2023-24賽季曾執教巴黎籃球隊，率隊奪得歐洲盃冠軍並獲選年度最佳教練。