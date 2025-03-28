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道奇西語老師逆轉三分砲　感謝大谷「那一轟很關鍵」

▲▼道奇T.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇T.赫南德茲擊出致勝三分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）在今（28）日對戰老虎的美國本土開幕戰中成為致勝關鍵人物，第5局轟出個人本季首轟、價值連城的逆轉3分砲，幫助球隊最終以5比4拿下勝利，迎來3連勝。賽後他不僅為自己的關鍵一擊感到開心，更特別點名大谷翔平第7局補上的陽春砲同樣重要。

第5局，道奇1比2落後，在2出局，一、二壘有人的情況下，T.赫南德茲瞄準去年賽揚獎得主左投史庫柏爾（Tarik Skubal）投出的第1球、時速96.6英里（約155.5公里）的直球，毫不猶豫地出棒，將球炸裂送往中左外野的全壘打牆外。

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這發逆轉砲不只點燃全場氣氛，二壘跑者大谷翔平也興奮跳躍迎接T.赫南德茲回到本壘，兩人開心擁抱慶祝。賽後T.赫南德茲表示，「我當時已經做好打擊準備，想辦法搶分。他（史庫柏爾）平常控球很好，但那球進來偏甜，我很清楚自己要掌握這一擊。」

他也主動稱讚大谷在第7局補上的全壘打，「我的3分砲固然重要，但翔平那一轟也很關鍵，當時比分被追到4比3，他那一棒替我們重新穩住節奏。」

當大谷開轟時，T.赫南德茲照例以「撒大谷葵花子」的方式祝賀，場面非常歡樂。

本場由於對手先發為左投，T.赫南德茲被排上第3棒，後方則由MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）保護，他笑說，「有弗里曼在我後面，投手就不敢隨便保送我，反而會更積極進攻好球帶，讓我能有偏甜的球出棒。」

▲▼T.赫南德茲獨有的「撒大谷葵花子」祝賀儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲T.赫南德茲獨有的「撒大谷葵花子」慶祝儀式。（圖／達志影像／美聯社）

首度在道奇球迷面前於本土開幕戰開轟，T.赫南德茲也感性表示，「能在這麼棒的主場球迷面前打出全壘打真的很開心，我會繼續努力，讓大家享受看我們的比賽。」

此外，道奇賽前也舉行了世界大賽冠軍慶典，對此他感動地說，「真的很震撼，這樣的儀式讓我以最棒的心情迎接開幕戰。」

關鍵字： MLB大谷翔平T.赫南德茲史奈爾道奇

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