運動雲

>

公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜　湖人主帥心碎：這種輸法太扯

記者游郁香／綜合報導

進入季後賽卡位戰的關鍵期，湖人今（28）日卻浪費16分領先，在最後10.1秒被公牛連進3記神奇三分而遭逆轉，且洛城天王詹姆斯（LeBron James）這3個回合都參與其中，他賽後坦言自己出現「可怕失誤」，主帥瑞迪克（JJ Redick）則直言這一戰令人心碎，「這種輸法太扯了。」

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯尷尬成為這一戰的戰犯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人此役克服首節慢熱、陷入雙位數落後的劣勢，在第3節打出32對17的猛攻，帶著16分領先進入決勝節，最終卻沒能守住勝果，前役完成致勝補籃的天王詹姆斯，尷尬成為這一戰的戰犯。

終場前12.1秒，當「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）兩罰命中後，湖人還保有5分領先，接著詹姆斯卻出現一連串錯誤，先是過度補防「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic），儘管里夫斯就在附近，卻讓威廉斯（Patrick Williams）在底角輕鬆命中三分。

接著詹姆斯又傳出一記軟弱的地板球，被吉迪抄截後轉化成懷特（Coby White）的反超三分彈，最終吉迪更在詹皇面前從半場出手，命中46呎超遠絕殺，親手將湖人送入深淵。

▲▼湖人詹姆斯、公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛後衛吉迪率隊完成神奇逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

談到這場失利，湖人主帥瑞迪克直言，「這場比賽輸得讓人心碎，這種輸法太扯了。」「金童」唐西奇（Luka Doncic）也說，「像這樣輸球真的很難受。我們基本上已經掌握勝局了。尤其是在背靠背的第2戰，這樣輸掉比賽真的很難接受。我覺得我們拚得很努力，但這種輸法真的很難熬。」

出現致命失誤的詹姆斯坦言，「我自己出現了一次可怕的失誤，前一回合也是一次溝通失誤……里夫斯仍命中了一記關鍵球想拯救球隊，如果有人能從半場投進絕殺球，你只能脫帽致敬。」

湖人輸掉這一戰後，依舊排名西區第4，與灰熊的戰績一樣都是44勝29敗，雙方30日將正面交鋒。談到如何避免將此戰的沮喪情緒帶到下一場比賽，瑞迪克說，「我們沒有資格可憐自己。」

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯坦言自己出現了可怕的失誤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇公牛

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

富邦悍將製播分離　錢定遠擔任主場主播

富邦悍將製播分離　錢定遠擔任主場主播

大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬

味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬

詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

羅伯斯公布道奇開季5人輪值　點名佐佐木朗希是關鍵

羅伯斯公布道奇開季5人輪值　點名佐佐木朗希是關鍵

棒子越來越長？大谷翔平解密　好萊塢巨星見證開轟嗨到站起來！

棒子越來越長？大谷翔平解密　好萊塢巨星見證開轟嗨到站起來！

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

貝茲擺脫身體不適！強襲安打收本季首安　球迷歡聲雷動

貝茲擺脫身體不適！強襲安打收本季首安　球迷歡聲雷動

楊千霈淚崩！揭1月公開離婚真相　感謝旅伴「接納現在的我」

熱門新聞

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

富邦悍將製播分離　錢定遠擔任主場主播

大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬

詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

2兄弟MOD換播　富邦、台鋼未定案

3富邦製播分離　錢定遠任主場主播

4大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎

5味全公布調薪　徐若熙40萬、李凱威46萬

最新新聞

1公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜

2詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺

3味全公布調薪　徐若熙40萬、李凱威46萬

4大谷翔平驚人的108轟節奏　隊友慶幸一件事

5樂天主場開幕戰味全　門票預售近萬張

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366