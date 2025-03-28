公牛「10秒9分神績」竟是詹皇所賜　湖人主帥心碎：這種輸法太扯

LeBron James was involved in all three plays which led to Josh Giddey’s half-court game-winner… and it ain’t pretty ????????



▪️Overcommitted to Nikola Vucevic with Austin Reaves nearby, leading to a wide-open corner three from Patrick Williams



▪️Lazy bounce pass intercepted by… pic.twitter.com/k4CGVQJgTt — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

進入季後賽卡位戰的關鍵期，湖人今（28）日卻浪費16分領先，在最後10.1秒被公牛連進3記神奇三分而遭逆轉，且洛城天王詹姆斯（LeBron James）這3個回合都參與其中，他賽後坦言自己出現「可怕失誤」，主帥瑞迪克（JJ Redick）則直言這一戰令人心碎，「這種輸法太扯了。」

▲湖人天王詹姆斯尷尬成為這一戰的戰犯。（圖／達志影像／美聯社）

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湖人此役克服首節慢熱、陷入雙位數落後的劣勢，在第3節打出32對17的猛攻，帶著16分領先進入決勝節，最終卻沒能守住勝果，前役完成致勝補籃的天王詹姆斯，尷尬成為這一戰的戰犯。

終場前12.1秒，當「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）兩罰命中後，湖人還保有5分領先，接著詹姆斯卻出現一連串錯誤，先是過度補防「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic），儘管里夫斯就在附近，卻讓威廉斯（Patrick Williams）在底角輕鬆命中三分。

JOSH GIDDEY MASTERCLASS! Not only did Josh Giddey hit the game-winning, half-court buzzer beater to beat the Los Angeles Lakers, but he got the clutch steal on LeBron James & finished with a triple-double! ????



???? 25 PTS, 14 REB, 11 AST, 2 STL, 8/19 FGM, 4/9 3PM, 40 MIN, WIN… pic.twitter.com/je6MbVooUm — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 28, 2025

接著詹姆斯又傳出一記軟弱的地板球，被吉迪抄截後轉化成懷特（Coby White）的反超三分彈，最終吉迪更在詹皇面前從半場出手，命中46呎超遠絕殺，親手將湖人送入深淵。

▲公牛後衛吉迪率隊完成神奇逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

談到這場失利，湖人主帥瑞迪克直言，「這場比賽輸得讓人心碎，這種輸法太扯了。」「金童」唐西奇（Luka Doncic）也說，「像這樣輸球真的很難受。我們基本上已經掌握勝局了。尤其是在背靠背的第2戰，這樣輸掉比賽真的很難接受。我覺得我們拚得很努力，但這種輸法真的很難熬。」

出現致命失誤的詹姆斯坦言，「我自己出現了一次可怕的失誤，前一回合也是一次溝通失誤……里夫斯仍命中了一記關鍵球想拯救球隊，如果有人能從半場投進絕殺球，你只能脫帽致敬。」

湖人輸掉這一戰後，依舊排名西區第4，與灰熊的戰績一樣都是44勝29敗，雙方30日將正面交鋒。談到如何避免將此戰的沮喪情緒帶到下一場比賽，瑞迪克說，「我們沒有資格可憐自己。」

▲湖人一哥詹姆斯坦言自己出現了可怕的失誤。（圖／達志影像／美聯社）