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大谷翔平炸本季第2轟！道奇5比4老虎奪開季三連勝

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平於3月27日主場迎戰底特律老虎隊的開幕戰中，以「第一棒、指定打擊（DH）」身份先發出賽，在第7局下半轟出本季第2發全壘打，為球隊擴大領先分數。道奇終場5比4勝出。

大谷今天在首打席擊出一壘滾地球出局，第2打席則擊出強襲二壘的安打。第3打席遭到二壘滾地球刺殺，直到第7局道奇4比3領先時，他鎖定老虎隊投手哈尼菲（Brenan Hanifee）的第6球，將球轟向左外野看台，敲出價值十足的陽春砲。

道奇隊此戰由外野手艾德曼（Tommy Edman）在第2局開轟先馳得點，雖然中途被老虎隊逆轉，但T,赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出三分砲再度幫助球隊要回領先。

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大谷這發逆方向的全壘打則進一步拉開比數，為球隊穩住勝局。此役總計4打數2安打、包含1轟、貢獻1打點，從東京巨蛋開幕戰以來已連續3場比賽敲安，開季打擊率高達.417，累積2轟，OPS飆升至1.500，展現極佳狀態。

對於這支全壘打，《Dodgers Nation》讚譽道，「大谷翔平在道奇主場開幕戰就敲出全壘打！這已是他本季的第2轟！正是靠著他的火力，道奇現在成功壓制老虎隊。」

道奇新戰力左投史奈爾（Blake Snell）迎來轉隊後首場登板，雖首局順利三上三下，但自第2局起每局皆面臨得點圈危機。4局上因暴投扳平比數，5局上則在一出局滿壘時，被馬格特（Manuel Margot）擊出高飛犧牲打，遭對手超前。最終繳出5局5安打、4保送、2失分的內容，雖然表現起伏不小，仍獲得勝投。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇MLB全壘打開幕戰

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