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菊池雄星開幕戰6局5K失3分　天使打線無力1比8不敵白襪

▲▼ 菊池雄星首次開幕戰先發，奮投6局無援吞敗仍收穫滿滿 。（圖／路透）

▲菊池雄星首次開幕戰先發，奮投6局無援吞敗仍收穫滿滿 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

33歲的天使隊投手菊池雄星，迎來大聯盟生涯第7年，首次獲得開幕戰先發機會。他主投6局被敲5支安打、失3分，無四死球、送出5次三振，展現韌性。然而，打線未能提供火力支援，最終吞下本季首敗。天使最終以1比8不敵芝加哥白襪隊。

菊池在首局表現穩健，雖然面對一出局後被擊出二壘打，但連續三振兩名打者，成功以無失分開局。

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然而第2局風雲變色，菊池一開始便挨了一發陽春砲讓對手先馳得點。接著一次「挑戰」成功翻盤的內野安打，加上幾支運氣不佳的打擊形成二壘打，導致又失掉2分。

儘管如此，菊池迅速調整狀態，從第3局開始重拾節奏，連續4局讓白襪三上三下。他在被打出適時安打後，面對接下來的13名打者全數解決，漂亮收尾，投出優質先發內容。全場用球數為87球。

菊池退場後，接手的救援投手強森（Johnson）大量失分，甚至出現內野手羅培茲（Lopez）臨時上陣登板的局面。

賽後菊池針對前段失分坦承檢討，不過仍表示，「還好撐到了第六局，這場比賽有很多收穫，我認為有助於下一場調整。」

雖然未能拿下勝投，但菊池並不糾結於眼前結果，「老實說，比起今天這一場，我更重視能否在整季中完成32場出賽。雖然穿上這套球衣的第一場比賽很想有個好開始，但我認為最重要的是，到了十月能留下怎樣的成績。」

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