MVP打線+黃金投手群　大聯盟官網看好道奇完成2連霸

▲大聯盟官網看好道奇2連霸封王。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟官方網站《MLB.com》今（27）日發表新賽季預測，看好洛杉磯道奇在2025年完成世界大賽2連霸，甚至直言「道奇將在未來持續雄踞MLB之巔」。

《MLB.com》針對59位記者進行問卷調查，預測各分區冠軍、聯盟冠軍與世界大賽冠軍。結果顯示，在美聯部分，預測由吉田正尚效力的紅襪奪下東區冠軍與聯盟冠軍。儘管紅襪近3年有2年墊底，但透過引進克羅切（Garrett Crochet）、布萊格曼（Alex Bregman）等球星，加上農場潛力股坎貝爾（Kristian Campbell），被看好已做足爭冠準備。

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▲紅襪休賽季補進布萊格曼等人。（圖／達志影像／美聯社）

國聯方面，預測由今永昇太、鈴木誠也效力的芝加哥小熊稱霸中區。若新援塔克（Kyle Tucker）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、哈普（Ian Happ）形成穩固外野，加上引進普雷斯利（Ryan Pressly）補強牛棚，小熊被預期成勁旅。

▲小熊休賽季補進塔克等人。（圖／達志影像／美聯社）

至於國聯西區，專家普遍看好由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等人領銜的道奇再度封王。報導指出，道奇本季將迎回傷癒復出的投手群，包括葛拉斯勞（Tyler Glasnow）、史考特（Tanner Scott）、史奈爾（Blake Snell）、梅伊（Dustin May）等，加上大谷即將重返投手丘，使他們具備封王等級的深厚投手深度。

最後，《MLB.com》預測道奇將再次問鼎世界大賽冠軍。擁有大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）三位MVP主力，加上擁有優質新秀的農場系統，報導直言，「道奇不僅可能完成2連霸，甚至有機會在未來持續稱霸大聯盟。」