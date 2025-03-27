約基奇歸來即轟大三元　驚天「No Looking Pass」率金塊打退公鹿

HOW DOES NIKOLA DO THAT???? pic.twitter.com/93ytKNVHLU — Denver Nuggets (@nuggets) March 27, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

丹佛金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）在傷癒回歸後火力全開，不僅繳出39分、10籃板、10助攻的超大號大三元，更送出一記驚人的「No Looking Pass」，率隊127比117戰勝公鹿。

這場比賽是約基奇克服腳踝傷勢後的回歸首戰，最令人驚呼的一幕出現在第3節。他從弧頂持球切入禁區，當公鹿5名防守球員目光全數集中在他身上時，他竟送出一記「No Looking Pass」，球從公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）眼前飛過，對方卻完全來不及反應，最終助攻到底線空切的戈登（Aaron Gordon）輕鬆灌籃得手。

這是約基奇自2017年以來最長的一次連續缺陣（他因腳踝傷勢缺席5場），但復出首戰絲毫不見生澀，他全場25投16中，不僅貢獻大三元，更直接參與球隊127分中的61分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金塊MVP中鋒約基奇傳出No Looking Pass助攻。（圖／／達志影像／美聯社）

金塊在他缺陣期間僅拿下2勝3敗，本季有他在場時的淨效率高達+10，反觀缺陣時則為-8.6，足見他對金塊隊影響之深。賽後他簡單表示，「我現在感覺很好，很高興能贏下這場比賽。」

金塊目前戰績46勝28敗，暫居西區第3，距離第2的火箭僅1.5場勝差，並領先第4與第5名的湖人與灰熊1場勝差。隨著約基奇健康歸隊，金塊將力拚連3季50勝，爭取季後賽首輪主場優勢。