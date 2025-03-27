詹皇重啟播客節目《Mind the Game》　找奈許頂替瑞迪克

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Coming to YouTube, @PrimeVideo, and everywhere you listen to podcasts 4/1! pic.twitter.com/me40uG39ei — Mind the Game (@mindthegamepod) March 26, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）宣布將重返播客領域，個人節目《Mind the Game》預計台灣時間4月2日重新開播，並找來前NBA兩屆MVP得主奈許（Steve Nash）擔任共同主持人，接替現任湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）。

這檔播客去年由詹姆斯與瑞迪克聯手開啟，兩人以深入卻易懂的方式剖析戰術與球賽內容，廣受球迷好評，2024年共播出9集，不過隨著瑞迪克於去年6月接掌湖人兵符，節目停更至今。

如今改由奈許接棒，儘管他坦言播客經驗尚淺，但其輝煌NBA生涯足以補足空缺。奈許曾8度入選全明星、7度入選年度陣容，並於2005、2006年連兩年榮膺MVP，退役後也曾擔任布魯克林籃網總教練。

「我知道現在大家都有自己的播客節目，這不是一件輕鬆的事，我很清楚這需要技術與才能。」奈許接受《紐約時報》訪問時表示，「但我認為這是一個能分享與深入探討籃球的好機會。」

詹姆斯則表示創立此節目的初衷，就是想讓真正關心比賽內容的球迷有個專屬空間，「《Mind the Game》是為了那些真正愛籃球的粉絲，現在很多節目其實根本不關心比賽本身。」

▲詹姆斯與奈許聯手重啟播客節目《Mind the Game》。（圖／翻攝自Ｘ／@mindthegamepod）

《Mind the Game》重啟後，除了可在所有主要播客平台收聽外，影像版內容將透過《Amazon Prime Video》獨家播出。該節目與Amazon旗下的《Wondery Podcast》製作公司簽約合作，成為Amazon近期深耕NBA的又一舉措。

Amazon稍早才與NBA簽下長達11年的媒體轉播合約，自2025-26賽季起獨家轉播66場例行賽、NBA盃賽、首輪與次輪季後賽，以及部分分區冠軍賽賽事。