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就像喬丹跟皮朋！　勇士主帥大讚巴特勒、格林組合

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾認為巴特勒、格林就像喬丹和皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士近期打出強勢表現，總教練柯爾（Steve Kerr）甚至將球隊的防守核心巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）比喻為他當年在公牛效力時見過的傳奇組合喬丹（Michael Jordan）與皮朋（Scottie Pippen）。

「他們就像皮朋與喬丹，兼具籃球智商、運動能力與防守多樣性，真的很相似。」柯爾近日接受《ESPN》記者楊米斯克 （Ohm Youngmisuk）訪問時如此形容。

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作為90年代與喬丹、皮朋一同奪下3冠的公牛老將，柯爾強調這樣的比較絕非輕率，是極高的評價。

▲▼公牛傳奇雙人組喬丹、皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛傳奇雙人組喬丹（左）、皮朋（右）。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒在交易截止日前加盟勇士，迅速改變球隊面貌。勇士近20場豪取16勝4敗，從附加賽邊緣殺進西區前6名，甚至有機會在季後賽首輪擁有主場優勢。不過在快艇今日擊敗尼克後，灣區軍團暫時跌到了第7名。

除了進攻端與天王柯瑞（Stephen Curry）形成雙星連線，巴特勒在防守端的價值同樣巨大。他與格林組成極具壓迫力的防守鋒線，帶動整體防守效率提升。數據顯示，自巴特勒加盟後，勇士防守效率高居聯盟第2，僅以每百回合0.1分落後給榜首活塞。

▲▼勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士巴特勒（左）、格林（右）聯手幫助勇士一躍聯盟頂級防守球隊。（圖／達志影像／美聯社）

格林也因此重返年度最佳防守球員討論行列，尤其在「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓整季報銷，競爭態勢改變後，他的獲獎機率更是升至聯盟第1。

柯爾提到，這對防守搭檔還讓他想起過去勇士王朝時期格林與博古特（Andrew Bogut）、伊古達拉（Andre Iguodala）的連線，但巴特勒與格林的組合更有智慧與多樣性，是奪冠等級的防守核心。

關鍵字： NBA巴特勒格林喬丹皮朋勇士公牛

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