巴西前鋒「高調放話」結局尷尬　梅西祝賀阿根廷再戰世界盃？

Lionel Messi on Instagram: "In, out, wherever it may be with this National Team. Always speaking through football. Congratulations on the great match you played last night and also on the win against Uruguay." pic.twitter.com/jXhNyz4NgG — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

南美足球強權巴西昨（26）日作客布宜諾斯艾利斯，以1比4慘敗給宿敵阿根廷，目送對手鎖定2026年世界盃門票，森巴軍團糟糕的表現引來罵聲，陣中邊鋒拉斐爾（Raphinha）賽前高調放話，讓他賽後成為「最尷尬」的人，而球王梅西（Lionel Messi）雖缺陣，仍在社群媒體發文力挺阿根廷。

▲球王梅西祝賀阿根廷晉級2026世界盃 。（圖／路透）

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阿根廷與巴西昨日的「世仇大戰」，是2026年世界盃南美區資格賽的焦點戰之一，巴西整體戰力與狀態的全面失控，讓主帥多里瓦（Dorival Júnior）與全隊再度淪為外界砲轟的對象，賽後包括媒體與球迷普遍認為阿根廷其實應該能再進更多球，甚至「7到8球」都不為過。

「我們今天的表現不能再重演第二次，」巴西隊長馬爾基尼奧斯（Marquinhos）賽後受訪時語帶無奈地表示，「這真的很難啟齒……是場讓人羞愧的比賽。我們開局表現極差，遠低於正常水準，而他們正值信心巔峰。我要替我們的球迷道歉，這不只是教練的責任，球員們也得負起責任。」

▲巴西邊鋒拉斐爾賽前高調放話，結局超尷尬。（圖／路透）

他進一步強調：「足球沒有什麼公式可言，你不可能做一個決定就一切順利。我們所有人都必須做得更好，分擔責任，面對現實、保持謙遜。」

巴西此役的防線形同虛設，甚至被批評比業餘還糟。比賽中阿根廷頻繁突破巴西防線，多次射門幾乎毫無阻力，而數個失球甚至來自巴西球員自身低級的傳球失誤。

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

值得注意的是，比賽前夕，效力西甲豪門巴塞隆納的巴西球星拉斐爾曾高調放話「巴西會在場上與場下都擊敗阿根廷」，甚至在接受傳奇球星Romario訪問時直接爆粗，「去他X的」，結果他成為最尷尬的人，賽後他遭阿根廷門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）衝撞，還有幾名對手故意上前「撫摸」嘲諷他。

▲巴西邊鋒拉斐爾賽後被多名阿根廷球員嘲諷。（圖／路透）

阿根廷中場球員帕雷德斯（Leandro Paredes）毫不留情反嗆，「你不該賽前講這種話，尤其你在場上又無法證明。這段影片傳到我們的WhatsApp群組，大家都有看到，也有討論。每次這種事發生，我們都會挺身而出，這次也一樣。」

因傷缺陣的球王梅西，則在社群媒體上發文祝賀國家隊，「無論是在場上還是場下，我始終與國家隊同在。永遠用足球說話。恭喜你們昨晚踢出一場精彩比賽，也恭喜對烏拉圭那場勝利。」外界高度關注6月就要滿38歲的梅西，是否還會征戰明年的世界盃，不過他至今未給出明確答案。

▲阿根廷中場球員帕雷德斯。（圖／路透）