從超市走進大聯盟！大都會捕手苦熬7年寫最勵志「打工仔傳奇」

Here is a very happy Hayden Senger on how he learned he made the Mets: pic.twitter.com/msCf9J1cWM — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) March 26, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊日宣布，將27歲捕手森格（Hayden Senger）納入開幕名單。森格在小聯盟奮戰了七年，去年春訓獲邀參加大聯盟營，這次終於迎來生涯首次升上大聯盟的機會。

森格於2018年選秀會上在第24輪、總順位第710順位被大都會選中，但遲遲未能升上大聯盟。為了維持生計，他在休賽季期間還得在超市打工補貼生活費。

由於主戰捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在春訓傷到左手腕，讓森格有機會與另一捕手托倫斯（Luis Torrens）一同進入開季名單。

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▲棒球營運總裁史特恩斯（David Stearns）形容他是「頂尖的防守型捕手」，「投手們都愛把球投給他。」。（圖／達志影像／美聯社）

森格是2023年小聯盟白金手套得主，棒球營運總裁史特恩斯（David Stearns）形容他是「頂尖的防守型捕手」，「投手們都愛把球投給他。」

「這確實是一個很棒的故事。」史坦恩斯表示，「但他不是因為故事感人才上大聯盟，而是因為我們相信他真的能幫助我們贏球。」

接到總教練門多薩（Carlos Mendoza）的電話時，森格表示自己當下激動到說不出話來，「多年的努力一下子湧上心頭，真的講不出來。」

他回憶道，「教練對我說，『我知道你在休賽季做了什麼，我不清楚你在那裡是否獲得升遷，但在我們這裡，你獲得了升上大聯盟的機會。』」

收到通知後，森格也立刻打電話給太太萊恩（Ryann），她是位醫師助理，這些年為了支持森格的棒球夢辛勤工作，「現在我終於可以說自己是大聯盟球員了，一切的辛苦都值得了。」

他感性地說，這趟旅程真的值得，雖然中間遇到很多空窗期，「但也有覺得自己風光無限的時候。長年在小聯盟打球真的像坐雲霄飛車一樣。現在能站在這裡，真的讓一切都值得了。」

至於是否會繼續兼職超市工作，森格笑著回應，「我還不確定，得先打電話問問我的老闆，看他怎麼說。」

▲大都會隊捕手森格苦熬7年，入選開幕名單 。（圖／截自X）