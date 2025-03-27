運動雲

>

從超市走進大聯盟！大都會捕手苦熬7年寫最勵志「打工仔傳奇」

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊日宣布，將27歲捕手森格（Hayden Senger）納入開幕名單。森格在小聯盟奮戰了七年，去年春訓獲邀參加大聯盟營，這次終於迎來生涯首次升上大聯盟的機會。

森格於2018年選秀會上在第24輪、總順位第710順位被大都會選中，但遲遲未能升上大聯盟。為了維持生計，他在休賽季期間還得在超市打工補貼生活費。

由於主戰捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在春訓傷到左手腕，讓森格有機會與另一捕手托倫斯（Luis Torrens）一同進入開季名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 大都會新任總管斯泰恩斯（David Stearns）。（圖／達志影像／美聯社）

▲棒球營運總裁史特恩斯（David Stearns）形容他是「頂尖的防守型捕手」，「投手們都愛把球投給他。」。（圖／達志影像／美聯社）

森格是2023年小聯盟白金手套得主，棒球營運總裁史特恩斯（David Stearns）形容他是「頂尖的防守型捕手」，「投手們都愛把球投給他。」

「這確實是一個很棒的故事。」史坦恩斯表示，「但他不是因為故事感人才上大聯盟，而是因為我們相信他真的能幫助我們贏球。」

接到總教練門多薩（Carlos Mendoza）的電話時，森格表示自己當下激動到說不出話來，「多年的努力一下子湧上心頭，真的講不出來。」

他回憶道，「教練對我說，『我知道你在休賽季做了什麼，我不清楚你在那裡是否獲得升遷，但在我們這裡，你獲得了升上大聯盟的機會。』」

收到通知後，森格也立刻打電話給太太萊恩（Ryann），她是位醫師助理，這些年為了支持森格的棒球夢辛勤工作，「現在我終於可以說自己是大聯盟球員了，一切的辛苦都值得了。」

他感性地說，這趟旅程真的值得，雖然中間遇到很多空窗期，「但也有覺得自己風光無限的時候。長年在小聯盟打球真的像坐雲霄飛車一樣。現在能站在這裡，真的讓一切都值得了。」

至於是否會繼續兼職超市工作，森格笑著回應，「我還不確定，得先打電話問問我的老闆，看他怎麼說。」

▲▼ 大都會隊捕手森格苦熬7年，入選開幕名單 。（圖／截自X）

▲大都會隊捕手森格苦熬7年，入選開幕名單 。（圖／截自X）

關鍵字： MLB森格大都會隊捕手升上大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

味全李承風經歷落選與手術！熬過1000多天自培轉正　力拚新人王

味全李承風經歷落選與手術！熬過1000多天自培轉正　力拚新人王

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

貝茲宣布完全康復！體重驟降11公斤關鍵原因找到了

富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

富比士公布最有價值球隊：洋基市值突破80億美元創紀錄！

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

台中鬧區商場外砍人！　鐵鋸丟花圃躲廁所被逮

熱門新聞

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面

詹皇自爆與喬丹沒聯絡　「我還在打球他不想和我說話」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

2前NBA狀元班尼特　又在台籃失業

32026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

4王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家

5開季宣傳曝！大谷、賈吉化身賽場英雄

最新新聞

1209轟中島宏之引退　告別24年生涯

2綠衫軍易主　總管盼保留奪冠班底

3樂天募近百萬　送暖3大公益單位

4不在最佳狀態　詹皇：我仍能影響比賽

5詹皇重啟播客節目　找來奈許搭檔

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366