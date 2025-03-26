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王威晨致勝安！勝騎士首戰老東家　兄弟4比2逆轉統一獅

▲▼ 勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士轉戰兄弟首次出戰老東家統一獅            。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟26日對統一獅熱身賽，勝騎士首度對決老東家，先發4局僅失1分，王威晨致勝安，率隊終場4比2逆轉獅隊。

比賽前半段統一獅先馳得點，4局下由林子豪擊出右外野高飛犧牲飛球，送回三壘跑者陳傑憲得分，率先打破僵局。

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兄弟直到8局上才追平戰局，曾頌恩擊出中外野平飛一壘安打，成功送回許基宏得分，將比數扳成1比1。

進入9局上半，兄弟延續反攻氣勢，王威晨適時掃出安打，貢獻2分打點，一舉超前比數。隨後面對兩出局滿壘的壓力，

陳韻文又對江坤宇投出四壞球，擠回兄弟第4分。統一獅緊急更換投手，由邱浩鈞登板，成功三振代打的岳東華，終於止住失血。

9局下半，江忠城投得驚險，保送首名打者潘傑楷，1出局後又對林培緯擊出觸身球保送，蘇智傑2出局後敲安追加1分，兄弟決定換投王奕凱，成功讓下一棒陳聖平擊出右外野飛球出局。

勝騎士轉戰兄弟後首次面對老東家，主投4局用61球、46球好球，投出4次三振，僅失1分，被敲4支安打。

獅隊蒙德茲先發5局只被擊出2支安打，另有5次三振、4次保送，包括3次觸身球保送，無失分。胡智爲後援3局失1分。陳韻文僅投0.2局失3分吞敗。

關鍵字： 棒球中信兄弟統一獅王威晨熱身賽

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