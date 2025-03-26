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5局熱投122球！韓職18歲狀元丁炫瑀生涯首戰先發勝　用球數寫歷史

▲韓職狀元丁炫瑀初登板奪勝投。（圖／Kiwoom英雄粉絲團）

▲韓職狀元丁炫瑀初登板奪勝投。（圖／Kiwoom英雄粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄26日與起亞虎交手，去年選秀狀元18歲丁炫瑀生涯初登板，主投5局失6分，隊友火力支援下，拿下生涯首勝，與柳賢振等投手齊名，成為第12位高中畢業新秀。

丁炫瑀首局就遭到狙擊掉2分，英雄隊2局上也反擊，吳先鎮適時安打進帳1分，普伊格、李主形、卡迪納斯（Ruben Cardenas）接連安打都貢獻打點，反超為4比2。

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不過丁炫瑀2局下遭到老將崔炯宇安打，又丟2分被扳平。英雄火力持續相挺3局上進帳2分，4局上崔周煥二壘安打建功追加1分，5局上李主形二壘安打貢獻1分，隨後卡迪納斯轟出3分砲，拉開至11比4。

丁炫瑀3局至4局回穩，5局下遭到羅成範狙擊，又掉2分，投完5局退場，在隊友火力掩護下，握有勝投資格。兩隊持續打擊大混戰，英雄隊保持領先優勢，最終以17比10獲勝。英雄隊全場21支安打，中止開幕3連敗。

在榜眼鄭宇宙、探花裵璨昇23日相繼亮相後，狀元丁炫瑀此戰迎來初登板，燃燒122球，投完5局，失6分有4分責失，7次四死球保送，奪4次三振，內容不盡理想，防禦率高達7.20。不過仍獲得勝投。韓職史上第34位初登板即先發勝的新秀，也是第12位高中畢業的新人。

根據韓媒報導，丁炫瑀在比賽中變速球、指叉球等變化球的控制並不理想，第一局投了31顆球，第二局投了25顆球。最快的速球速度為147公里（平均速球141公里）。丁炫瑀的滑球投合計有19個好球與18個壞球，而指叉球則投了10個，其中6個是壞球。

在韓職高中畢業生新秀中，丁炫瑀用球數生涯首戰排第二多，僅次於金泰亨在1991年4月24日所投出的135球完封勝。柳賢振生涯首戰則在2006年4月12日，投109球也名列前5，他該場比賽先發7.1局無失分奪勝投。

關鍵字： 韓職狀元丁炫瑀初登板勝投

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