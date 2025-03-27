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味全李承風經歷落選與手術！熬過1000多天自培轉正　力拚新人王

▲▼味全龍李承風。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍李承風。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍李承風。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍投手李承風自2021年12月成為自培球員後，歷經38個月——超過1000個日子的艱難歷程。從選秀落選，到Tommy John手術的考驗，他始終沒有放棄對棒球的熱愛。今年，他不僅獲得正式合約，更將以96號戰袍迎接新球季，背後的意義更是令人感動。

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李承風2018年穀保家商畢業選秀失利後，就讀文化大學再於2021年叩關選秀，再度落選，該年11月與味全龍簽下自培合約。2022年在二軍出賽18場，但2023年球季歷經Tommy John手術，復健一年後，於2024年回歸二軍戰場，出賽16場，包含3場先發、13場後援，累計3勝2敗，有3次中繼成功，防禦率5.08。

手術與重生：一段充滿希望的旅程

談到Tommy John手術，李承風坦言那是他最艱難的時期。在準備進入春訓前夕接受手術，當時的他內心充滿不安。然而，球隊復健教練羅嘉仁的開導，讓他看到了光明。「他告訴我，越早處理問題，明年開季就能順利」，李承風回憶道。

復健過程並非一帆風順。曾經有過進度延後的挫折，但他始終保持積極態度。去年的春訓，他仍在復健組；今年則是第一次參與完整的春訓，內心既興奮又充滿期待。

羅嘉仁給予很大的支持，李承風說，「在復健組聽取很多人的經歷，來調整自己的心態，嘉仁賢拜最常講的一句話就是『這都是過程』，當我急著想復出時，他就會提醒我，不是練得多就有辦法恢復快，還是需要時間慢慢來。」

▲味全龍李承風。（圖／記者楊舒帆攝）

▲味全龍李承風。（圖／記者楊舒帆攝）

一軍的洗禮：自信的重建

今年的熱身賽對李承風至關重要。他14日對統一獅後援投2局、22日對台鋼雄鷹投2.1局，皆無失分。被葉總點名今年會有較多一軍的機會。更重要的是，這些比賽讓他重拾對自我能力的信心。

「我發現自己有能力對抗一軍的打者」，他笑著說，「這給了我很大的自信提升。」被定位為中繼投手，李承風頗有感觸。他認為被稱為「轉運手」的前兄弟投手官大元是一個對球隊極其重要的角色。「如果能夠穩住陣腳，為球隊創造反擊機會，這就是很棒的貢獻，所以滿喜歡這樣的角色」。透過閱讀官大元的書也獲得啟發，「他是非科班出身的球員，對於在職業生涯拿到成績的渴望，是作為選手很值得學習的部分。」

背後的故事：96號戰袍的意義

選擇96號戰袍，是向家人致敬的特別方式。9月6日是哥哥李承杰的生日，背後還藏著一段家族棒球夢的傳承故事。李承風有不少親戚都在打棒球，「他是我們這一輩接觸棒球的啟蒙」，所以希望能乘載他未能完成的職棒夢向前邁進。

即將迎來正式球員生涯第一個球季，李承風立下「新人王」的目標，休季期間也跟呂詠臻、林逸達一起自主訓練。李承風笑說，「當我有點放鬆時，跟我說『這樣要怎麼爭新人王』，他們常用這種激將法鼓勵我。」

陣中投手陳冠偉2022年在牛棚大放異彩並獲選為新人王，這也成為李承風立定新人王目標的一大動力。他說，「熱身賽這兩場的內容，提升很多信心，讓我更篤定想爭取這個獎項。」

▲▼味全龍李承風。（圖／味全龍提供）

▲味全龍李承風。（圖／味全龍提供）

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