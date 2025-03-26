賈永婕、周思齊號召挑戰91樓！台北101垂直馬拉松5月開跑

▲賈永婕、周思齊代言人賈永婕與公益宣傳大使周思齊共同站台，號召全民挑戰2046階樓梯、垂直上升390公尺的極限賽道。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2025台北101公益垂直馬拉松將於5月3日登場，報名自3月27日中午12點起開放，限額5200人。賽事今（26）日舉辦記者會，由代言人賈永婕與公益宣傳大使周思齊共同站台，號召全民挑戰2046階樓梯、垂直上升390公尺的極限賽道。

本屆賽事以「TEAM UP 為愛向上」為主題，象徵凝聚群體力量推動公益。分組包含菁英組、自我挑戰組、團體組與公益企業組。主辦單位將提撥報名費總收入的15%，捐贈予球芽基金、TFT為台灣而教、台灣世界展望會及中國信託慈善基金會，讓跑者用雙腳實踐公益。

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公益大使周思齊表示，球芽基金長年支持基層棒球發展，樂見企業響應公益行動，「我們會持續成為孩子們的支柱。」

代言人賈永婕也分享自身參賽經驗，她表示，「大家都知道我很常玩運動賽事，但每次垂直馬拉松都報名不到。昨天下午我完整跑完91層樓，成績是26分36秒，過程中還停下來喝了兩次水。35樓看到工作人員笑得很燦爛，我還有點生氣，因為那笑容中有點賊笑！」

她提醒初次參賽者，垂直馬拉松與一般路跑不同，「看到樓梯就要開始爬，登階訓練真的很重要。所有運動都一樣，配速很關鍵，不能一開始就衝太快。」她透露曾在家模擬訓練，反覆上下樓梯70多層，「這樣才能了解自己的速度、呼吸與耐力。」

賈永婕也呼籲，「歡迎大家跟著我一起挑戰賽事紀錄10分29秒！」並談到此次賽事的公益概念令人感動，「這是一個很棒的模式，能把部分資金分享出來做公益。希望未來更多大型賽事或演唱會也能這樣，為台灣的下一代和永續目標盡一份心力。」

賽後活動方面，主辦單位將在水舞廣場舉辦After Party，完賽者可享用美食、欣賞音樂，也能付費客製雷雕獎牌，為這場挑戰留下紀念。