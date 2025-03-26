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董秉軒想回中職！傳有望轉戰台鋼　就等味全完成讓渡程序

▲▼中職董秉軒 。（圖／記者李毓康攝）

▲董秉軒 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒聯盟賽務部今（26日）公告，味全球團所屬球員董秉軒依聯盟規章第20章第128條規定，申請為任意引退復籍球員，經聯盟審查通過正式生效。儘管董秉軒希望重返中職戰場，但味全龍基於本季戰力考量，未安排其回歸球隊，並依程序啟動讓渡。消息傳出，他有望轉戰台鋼雄鷹，對此台鋼球團表示，是否網羅尚待相關程序完成。

董秉軒去年向球團提出任意引退，當時基於個人生涯規劃做出這項選擇。球團與他懇談後予以祝福，而他也透過個人社群發文表示，「決定卸下球員身份，不是放棄，而是前往更好的自己。」味全龍領隊丁仲緯曾透露，董秉軒當時計畫考取健身教練證照，轉往場外尋求不同發展。

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如今他選擇復出職棒舞台，球團雖理解其決心，卻因陣容已定，無法安排其進入戰力，決定透過讓渡協助其另尋舞台。隨著他復籍通過，市場上也開始傳出他將投入台鋼雄鷹的可能性。

對此台鋼雄鷹表示，董秉軒經紀人確實有來接洽，詢問是否能讓他隨隊練習，球團也已同意，「有來提這件事，球團同意讓他隨隊練習。」不過台鋼也強調，依照聯盟規定，董秉軒雖復籍，但仍為味全龍球員身分，若要轉隊發展，須待味全完成讓渡程序。

台鋼進一步說明，「基本上就是要等相關程序走完，我們才會進一步評估是否有網羅的可能性，目前就是讓他單純隨隊練習，現在還無法洽談合約。」換言之，目前尚未進入實質簽約階段，一切仍待讓渡結果出爐。

關鍵字： 棒球董秉軒味全龍台鋼雄鷹中職

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