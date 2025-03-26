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中職傳奇告別舞台！林智勝3月31日舉行引退記者會

▲▼味全龍開幕戰前台北大巨蛋練球，林智勝。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝將於2025年退役。（圖／記者李毓康攝）

王真魚／綜合報導

味全龍職棒隊將於2025年3月31日（星期一）下午2點，在台北舉行「林智勝引退宣告記者會」，正式揭開這位傳奇球星的告別序幕。

林智勝2004年從La New熊（Lamigo桃猿前身）出發，2016年轉戰中信兄弟，2022年加入味全龍。2023年，他轟出個人生涯第300發全壘打，成為中華職棒史上首位達成此壯舉的球員。目前，他累積304轟、1231分打點，僅次於張泰山的1338分，生涯安打數則來到1846支。

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面對最後一個球季，林智勝在今年開訓時受訪坦言，唯一未達成的個人里程碑是「2000安」，但他選擇順其自然，「能打滿20年已經很幸福了，有上場機會就把握住，不會捨不得，這本來就是一個過程。」

談到未來規劃，林智勝表示，今年仍以球員身份為主，但會逐步學習教練工作，迎接新階段，「新世代的球員一直會出來，我也要慢慢適應不同角色。」

味全龍領隊丁仲緯先前已透露，球隊與林智勝簽下1年球員約，並搭配教練合約，2025年是他球員生涯的最後一年，「我們會為他舉辦引退賽，場地還在規劃，確定會在北部主場，開季前會公布詳細資訊。」預料相關資訊將在下周一記者會揭曉。

關鍵字： 中職林智勝味全龍退休職棒

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