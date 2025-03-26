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大谷翔平掃二壘安打！熱身賽終戰手感回溫　道奇4比1獲勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與天使26日進行熱身賽終戰，大谷翔平掃出二壘安打，道奇的史密斯（Will Smith）則擊出兩分全壘打領軍，結果道奇以4比1獲勝。

道奇在2局上發動攻勢，蒙西（Max Muncy）選到保送後，史密斯從天使先發投手科查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中擊出中外野全壘打，幫助道奇取得2比0領先。

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大谷翔平在3局上第二打席擊出直擊中外野全壘打牆前的二壘安打，這是他回到美國後的熱身賽第六個打席，並首次擊出安打。打擊速度為159.8公里，飛行距離達116公尺，手感回溫且擊球威脅十足。

在擊出二壘安打後，大谷輕鬆滑向二壘，並確保左手未接觸地面，這是他自去年11月因滑壘時左肩脫臼並進行手術後首次實踐，這段期間他一直在進行避免左肩受傷的練習，以避免造成過度負擔。

天使在4局下返攻，歐哈普（Logan O’Hoppe）擊出適時安打追回1分。道奇在9局上再度展開攻勢，維特拉諾（Joe Vetrano）擊出二壘安打，麥克萊恩（Sean McLain）也敲出安打，形成滿壘後，天使投手喬班（Brady Choban）暴投，讓道奇再得1分。羅哈斯（Miguel Rojas）高飛犧牲打追加1分，最終道奇以4比1獲勝。

關鍵字： 大谷翔平道奇天使MLB熱身賽

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