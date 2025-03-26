台美混血卡洛爾晉升「四割男」！熱身賽連8場安打超火燙

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）在大聯盟春訓手感火燙，26日（台灣時間）對戰守護者掃出安打，將連續安打場數推進至8場。

響尾蛇與守護者交手，手局守護者靠著曼扎多（Kyle Manzardo）陽春砲先馳得點，1局下出局時，先發第二棒鎮守右外野的卡洛爾掃出左外野安打，接著小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、奈爾（Josh Naylor）也敲安打，讓卡洛爾跑回本壘得分，扳平為1比1。

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響尾蛇3局下靠著瓊斯（Druw Jones）三壘安打擊高飛犧牲打超前比數，守護者不惶多讓，瓦森（Kahlil Watson）長打帶動下，再度將戰局扳平為2比2。關鍵9局上，守護者布爾戈斯（Jorge Burgos）、威爾森（Will Wilson）連續安打攻下致勝分，最終守護者以3比2獲勝。

卡洛爾自15日起，連續8場敲出安打，其中包含1發全壘打。春訓合計16場出賽，45打數18支安打，包含4轟，打擊狀況維持高檔，打擊率4成，OPS為1.182，有望延續至開季。