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陳志杰熬過失速低潮飆146公里！葉總看好重拾自信

▲味全龍陳志杰。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍的陳志杰在官辦熱身賽首次亮相，儘管內容不盡理想，並且造成掉分，但他的球速已經達到146公里，過去的失速問題已經消失。

在25日與富邦悍將的比賽中，王維中先發投了5局無失分，表現相當精彩，隨後由陳志杰接替投6局。陳志杰在對魏全投出觸身球保送後，教練團緊急喊暫停，隨後被蔡佳諺敲出安打，但經過調整後，他讓李宗賢擊出滾地球製造雙殺，隨後又保送王念好。

陳志杰中繼投了0.2局，用了12顆球，包含6顆好球，被敲1支安打，保送2次，失掉1分。最快球速達到146公里。

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陳志杰在2021年季中新人選秀會中獲得中信兄弟隊第二指名，並且是U18世界盃青棒賽冠軍隊的一員。雖然他在一軍未曾登板，二軍出賽12場，防禦率為12.46，但今年未獲兄弟續約後，他轉隊至味全龍，期待重拾舞台。

味全龍總教練葉君璋賽後表示，「他進職棒時是大家期待的投手，有機會成為ACE，但這幾年因傷及其他原因一直沉寂，過得很辛苦，隊友們都知道，現在看到他有好表現，算是一大進步。」

葉總也提到，陳志杰的球速日前在自辦熱身賽中達到146公里，這次官辦熱身賽的表現讓他重新找回自信。「從130公里初，進步到139公里，上一場到146公里。都是自辦賽登板，而這場官辦熱身賽的成果，相信也會影響他滿多。」

從旁觀察陳志杰，葉總說，「從剛來球隊時悶悶的，到現在有了笑容，已經有很大進步。他自己也知道還差一點點，但未來應該會找到方向。」

關鍵字： 棒球味全龍陳志杰球速熱身賽

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