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桌球國手被爆劈腿搞神隱　黑底白字文道歉了

▲世大運中華桌球男團，楊子儀、黎昕陽、黃彥誠。（圖／大專體總提供）

▲亞運桌球國手黃彥誠。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

亞運桌球國手黃彥誠因外型亮眼、常與粉絲互動，被譽為桌球圈「海巡王子」，沒想到近日卻捲入劈腿醜聞，引發網友熱議。事件起因於上週五，一名胡姓女子在個人IG發文，坦承明知黃彥誠有女友，仍與他發生親密關係，並公開向黃彥誠女友道歉，寫下：「身為女生卻傷害另一個女生，我錯了，真的很抱歉！」隨後更貼出與黃彥誠的對話紀錄，內容露骨，讓事件迅速在網路延燒。

劈腿風波曝光後，黃彥誠的女友果斷提出分手，他本人則選擇「神隱」，不僅將社群媒體貼文隱藏並限制留言，還在上週六退出原定今日在斯洛維尼亞（Slovenia）開賽的WTT奧托切克支線賽，連同與搭檔郭冠宏的男雙賽事也一併取消。

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世界排名61的黃彥誠，在國內僅次於林昀儒、高承睿和馮翊新，是亞錦賽與世錦賽的常駐國手，如今形象重創，不少網友向桌協、體育署及國訓中心投訴，認為他不適合再代表台灣出賽。

今（25）日晚間，黃彥誠終於打破沉默，在IG與Threads發出黑底白字聲明，坦承自己在兩性議題上犯錯，表示：「對社會大眾造成不良觀感，讓大家失望了。我已深刻檢討並悔悟，日後將記取教訓，修正思想與行為，專注訓練與學習。」

然而，桌協秘書長葉國欽透露，協會已決定明天正式發文，要求黃彥誠親自到場說明，隨後將召開選訓委員會，討論他的國手資格是否受影響。

關鍵字： 桌球黃彥誠劈腿風波道歉選手资格

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