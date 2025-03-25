我要全部！悍將主場開幕女孩全員到齊有驚喜　「應援速成班」開課

▲開幕戰女孩舞台活動。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

悍將4月2日（三）與4月3日（四），悍將主場開幕戰「Fight for All」主題日即將登場，Fubon Angels全員到齊，帶來最熱血的應援。2日賽前，八角塔男聲合唱團將在新莊球場現場演出，3日賽前則由Dance30帶來炸裂的街舞表演。

悍將主場開幕戰，邀請悍將家人們一起大喊「我要全部」！除了先前公布的熱區球迷可獲得「我要這件應援TEE」外，主題日兩天內野進場球迷還可獲得「Clear淨去屑洗髮精」及「昭憲茶業冷泡茶」兩項驚喜禮物。兌換時間為4月2日16:30-19:00，4月3日14:30-17:30，每人每卡限領一份，數量有限，送完為止。

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新球迷們，歡迎加入悍將家人行列！開幕戰賽前，場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」活動，由Fubon Angels教你跳應援舞。4月2日17:00，秀秀子、大頭、禾羽、KAPO將帶來教學；4月3日15:30，慈妹、栗子、潔潔、雅惟將與你一起應援。

「Fight for All」主題日賽前，精彩表演活動不容錯過。2日賽前，八角塔男聲合唱團將以爆發力十足的嗓音，為悍將帶來最熱血的開場演出。3日賽前，雙北熱愛街舞的高中生組成的Dance30，將帶來開場大合舞，為新莊棒球場注入新滋味。

主題日兩天也有開球嘉賓來為悍將打氣。2日比賽前，「2025雙北世壯運」吉祥物壯寶將再臨新莊球場，為選手們加油並開球；3日賽前，台北101董事長賈永婕將擔任開球嘉賓，以滿滿的熱情為富邦悍將加持，期待帶來好運與勝利，助悍將在今年第一個主場系列戰拿下好成績。

▲開幕戰女孩舞台活動。（圖／富邦悍將提供）