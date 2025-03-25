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味全18歲大物有望開季一軍先發　曾聖安：會很緊張

▲味全龍曾聖安。（圖／味全龍提供）

▲味全龍曾聖安。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍去年首輪大物曾聖安在官辦熱身賽中表現亮眼，總教練葉君璋透露他有望開季便進入一軍名單，曾聖安坦言不在預期內，「會很緊張。」

曾聖安迎接生涯的第一個球季，將披上「50號」龍袍。他透露：「在可挑選的數字裡，50號最順眼。」去年下半季曾聖安尚未登上一軍，但自從12強熱身賽開始，他便逐漸嶄露頭角。在春訓的官辦熱身賽中，他出賽5場，17打數擊出6支安打，其中包括1支二壘安打，打擊率達.353。他表示：「春訓剛開始時也遇到了一些打擊困難，但現在在官辦熱身賽中，我做了一些調整，把多餘的部分改掉，並嘗試了一些新的方式。」

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過程中，他與教練及學長討論，試圖找出最舒適的打法。他坦言：「目前還在嘗試階段，會記住好的部分，讓它成為肌肉記憶。之前單場3安打就是使用修改後的姿勢。」

體格變壯也是他一個重要的改變，曾聖安透露自己從剛入隊時期增重了5至6公斤，「之前是72公斤，現在接近80公斤，靠著吃多餐來增重，現在的體重保持得不錯。」

曾聖安被克魯茲高評為打擊風格有些像索托（Juan Soto），他則表示：「我不會覺得自己特別像誰，我會嘗試使用自己喜歡的動作，畢竟每個人都有不同的習慣。」

雖然還沒有收到最終通知，但總教練葉君璋對他寄予厚望，並認為他有機會先在一軍比賽並且先發。曾聖安聽聞後坦言：「應該不只是一點點緊張，會滿緊張的，要努力克服。」

曾聖安也提到，無論是在一軍還是二軍，他都會吸取經驗。至於近期在球迷間的討論度較高，他坦言不會特別去看評論，能做的就是打好每一場比賽。

關鍵字： 味全龍曾聖安一軍熱身賽打擊率

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