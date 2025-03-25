「回到出生的土地」中職傳奇洋將之子來台！鷹俠：台灣永在心中

▲ 職棒傳奇洋將鷹俠兒子回到出生地台灣 。（圖／鷹俠提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒三商虎隊傳奇洋將鷹俠（Luis Iglesias）今日在個人臉書以中文發文分享，他的兒子已回到出生地台灣。鷹俠期待自己不久後也能夠再訪，直呼，「台灣永遠在我的心中！」

鷹俠在貼文中以中文表示，「我是鷹俠，台灣永遠是我心中特別的地方。如今，我的兒子小鷹俠正回到他出生的土地。向台灣所有的朋友和支持者致以最誠摯的問候，並對多年來的支持表達我永恆的感激。期盼不久後能夠再訪，與大家共享那無數難忘的時光！感謝大家的支持，台灣永遠在我心中！」

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鷹俠接受《ETtoday運動雲》訪問時透露，他的兒子出生於台灣嘉義，目前因工作原因來到台灣，「不過他的工作與棒球無關。他將參加在台北南港站舉辦的年度會議，與他在巴拿馬的公司Rally一起參加。」

鷹俠來台加入虎隊前，是費城人隊1A球員，曾在6個小聯盟球季留下50轟紀錄。他的本名「Luis Iglesias」看來很平常，虎隊首任領隊陳君毅為了增強氣勢，特別翻成「鷹俠」兩字。

職棒元年，他繳出18轟、58分打點，成為史上首位雙冠王，隔年打擊率3成31奪下打擊王。1996年又以31轟、90分打點再獲雙冠王，不但成為史上首位單季30轟打者，也是首位百轟紀錄保持人。

值得一提的是，1992年全壘打王之爭，口香糖廠商贊助100萬元，加上聯盟30萬，總額130萬至今仍是個人獎項最高獎金。 當年打到球季賽最後一天，鷹俠在龍、虎大戰賽前仍以23轟領先，林仲秋、羅世幸22轟並列第2，沒想到鷹俠被保送3次，林仲秋則從林光宏的手中揮出雙響砲，羅世幸也砲轟翁豐堉。最後林仲秋24轟勝出，完成全壘打王二連霸。

這位史上最紅的洋將，在台灣9個球季締造164轟紀錄（台灣大聯盟44轟），目前仍是史上最多轟洋將。