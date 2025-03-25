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大谷翔平預計30日重啟牛棚練投！羅伯斯透露計畫

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平再度投球訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平24日（台灣時間25日）對天使熱身賽擔任 「一棒・指定打擊」。賽前，總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷的投球進度，預計29日（台灣時間30日）再次牛棚。

大谷上次進行牛棚投球已是2月25日（台灣時間 26日），當時共投了30球，之後便將重心放在打擊調整。羅伯斯原先表示，球隊在東京系列賽結束後會讓大谷恢復投球計畫，如今確定將於時隔32天後再次展開投手訓練。

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道奇隊原本預計5月讓大谷重返投手丘，但經過一個月的延遲，具體時間仍有待觀察。羅伯斯表示，「如果他周六能順利進行牛棚投球，我們就能更明確規劃接下來的訓練計畫。」

他也提到大谷翔平本季登板的理想計畫，「因為他正在從第二次Tommy John手術中恢復，所以今年並不是要求他投20至25場比賽，而是希望他能在賽季後期保持良好狀態。從長期角度來看，我們優先考慮他的健康，所以如果能夠投18至20場比賽，那就是勝利。」

球隊的長期目標是讓大谷在10月季後賽 以及關鍵時刻登板投球。羅伯斯強調，「這對大谷來說是場長期戰。我們的重點是2025年賽季結束階段及季後賽，他能夠順利進行二刀流。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊投手二刀流球星

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