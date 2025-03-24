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謝國城少棒／蔡瑀格開轟不輸給同期江坤宇　台北市勝部迎戰南投縣

▲▼臺北市隊蔡瑀格連2天開轟。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲▼臺北市隊蔡瑀格連2天開轟。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲▼臺北市隊蔡瑀格連2天開轟。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽A組勝部冠軍戰組合出爐，地主臺北市隊將和南投縣隊爭奪4強席次。臺北市隊今天（24日）以6：0擊敗高雄市隊，南投縣隊則以17：0大勝花蓮縣隊。

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臺北市隊由東園國小組隊代表，今天的比賽中，劉韋亨在1局上率先敲出2分全壘打，蔡瑀格在3局上再扛出一發3分彈，將比數拉開至6：0。總教練賴敏男坦承火力不連貫，但對最終比數表示滿意。

臺北市隊共用4名投手完成比賽，先發的林晉擇飆出7次三振，但在3局下遭遇滿壘危機，最終有驚無險下莊。後續劉韋亨、賴昱翰和蔡瑀格各丟1局，聯手上演12K完封秀。賴敏男稱讚投手群整體穩定，登板後都能展現壓制力。

蔡瑀格此役相當忙碌，先發游擊又去蹲捕，接著回到游擊再登板。他被賴敏男盛讚不輸給同期的學長江坤宇。蔡瑀格連2天開轟，對自己的打擊表現相當滿意，表示平常不太打全壘打，這2天手感不錯。

南投縣隊對花蓮縣隊毫不留情，11K無安打比賽，狂敲16安，4局以17：0提前結束比賽。李恩羽在2局上敲出2分全壘打，田司恩在4局上轟出另一發2分彈。

南投縣隊派出王子恒先發，他3局內容只在2局下讓一名打者靠著四壞球保送上壘，其餘通通賞出三振，總共飆出9K。五年級的紀均叡接手4局下，也丟出2次三振，2人都沒被敲出任何安打。

南投縣隊今年由新街國小重新取得代表權，總教練紀俊麟表示，還是得一場一場步步為營，遇到更好層級的隊伍需要更謹慎。

因考量本週五（3/28）起臺北天候狀況不穩定，經大會賽事技術委員會討論，取消週三（3/26）的休兵日，週四後之所有賽程往前移動一日開打。

關鍵字： 棒球少棒臺北南投勝利

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